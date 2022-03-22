ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» عالميا إلى 472.6 مليون حالة

ارتفعت حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد حول العالم، منذ ظهور الفيروس قبل عامين، إلى 472 مليونا و647 ألفا و765 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 6 ملايين و105 آلاف و625 حالة وفاة، بينما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 408 ملايين و810 آلاف و377 حالة.

إجمالي إصابات «كورونا» في كوريا الجنوبية: 9.9 مليون حالة

وأعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن البلاد سجلت 353980 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 9936540 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

ارتفاع حصيلة وفيات كوريا الجنوبية إلى 13141 حالة وفاة

وقالت «الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض»، إن البلاد سجلت 384 حالة وفاة بـ الفيروس، لتصل حصيلة الوفيات بـ«كورونا» إلى 13141 حالة وفاة.

السلطات الصحية الصينية تسجل 2281 حالة إصابة محلية العدوى بـ الفيروس

وفي الصين، سجل البر الرئيسي لـ البلاد، أمس الاثنين 2281 حالة إصابة محلية العدوى بـ الفيروس، وقالت لجنة «الصحة الوطنية»، في تقرير يومي، اليوم الثلاثاء، إن 1902 حالة تم تسجيلها في جيلين، و110 حالات في فوجيان، و67 حالة في لياونينج، و43 حالة في هيلونججيانج، و31 حالة في شنجهاي و25 حالة في كل من شاندونج و قوانجدوج، و14 حالة في جيانجشي، و11 حالة في خبي.

وأضافت اللجنة الصينية، أنه تم تسجيل 57 حالة وافدة مصابة بـ الفيروس، واشارت لجنة الصحة، إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة جديدة مشتبه في إصابتها بـ الفيروس.

«الصحة السعودية» تلغي القيود المتعلقة بـ«كورونا» على المسافرين القادمين إلى البلاد

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة السعودية، إلغاء القيود المتعلقة بفيروس كورونا، التي فرضتها على المسافرين القادمين إلى البلاد، وقالت عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن القيود الملغاة شملت إلزامية تقديم شهاد التطعيم، إجراء اختبار «بي سي آر» قبل القدوم إلى المملكة أو عند الوصول إليها، الحجر الصحي المطلوب للمسافرين الذين يصلون إلى السعودية.

وأشارت الصحة السعودية، إلى أسباب رفع القيود بانخفاض معدل الإصابات لأقل من 4%، والوصول إلى معدل تطعيم بلغ 99% لجميع الفئات المستهدفة من سكان البلاد «12 سنة فأكثر»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.