هزار بين طفلين ينتهي بمقتل أحدهما بسيخ كفتة في حلوان

شهدت منطقة الملاءة بمدينة حلوان، جريمة مأساوية بعدما أقدم طفل يعمل بطعم مشويات علي قتل طفل آخر بضربه بسيخ خاص بشوي الكفتة، ما أدي لوفاته، أثناء الهزار بينهما تحول لمشادة كلامية وتطور الأمر وقام المتهم بضرب الضحية بسيخ كفته أدى لمقتله في الحال.

تفاصيل الواقعة في حلوان

وتلقي المقدم إبراهيم سليم، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من الأهالي بمنطقة الملاءة بعرب غنيم، مفاده مقتل طفل يدعي «رجب حسام عزام»، 13 سنة، علي يد عامل بمطعم مشويات.

وبالإنتقال والفحص تبين أثناء قيام الضحية بشراء من المحل الذي يعمل به المتهم وخلال نوبة هزار بينهما تطور إلي مشادة كلامية قام علي إثرها المتهم ويدعي «عبدالرحمن محمد رمضان»، 14 سنة، عامل بمطعم مشويات، بضرب الضحية بسيخ حديدي ما اسفر عن مقتله.

ضبط المتهم وبدء التحقيق معه

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الامن من ضبط المتهم وإقتياده لديوان القسم.

وبمواجهته أمام اللواء محمد عاكف، مدير مباحث قطاع جنوب القاهرة، اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.