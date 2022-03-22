«التعليم» تبدأ وضع أسئلة امتحانات فبراير ومارس لطلاب رابعة ابتدائي

بدأت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، استعداداتها لامتحانات الصف الرابع الابتدائي عن شهر فبراير ومارس، التي تبدأ اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 2 أبريل المقبل، وتعقد ورقيًا وتختلف من مدرسة لأخرى، وفي لجان مطبقة لكافة الإجراءات الوقائية المشددة؛ لمواجهة فيروس كورونا كتوزيع الطلاب على اللجان؛ بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي وإلزامهم بارتداء الكمامة.

الأسئلة جميع أجزاء المقرر الدراسي وتركز على الفهم

في البداية، يقول أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، إنه تم توجيه جميع الإدارات التعليمية، بالبدء في وضع أسئلة الامتحانات الشهرية لطلاب الصف الرابع الابتدائي، وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، التي تتمثل في مراعاة الوزن النسبي للأسئلة وقياس مستويات الطلاب المختلفة.

وأضاف «سلومة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم التنبيه على جميع الموجهين بضرورة وضع الامتحانات من بنك الأسئلة، الذي أعدته وزارة التربية والتعليم، وأن تغطي الأسئلة جميع أجزاء المقرر الدراسي وتركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم وفق فلسفة التعليم الجديدة، لافتًا إلى أنه تم توجيه الطلاب لكيفية الاستفادة من المنصات التعليمية، التي وفرتها الوزارة.

«عبدالتواب»: دربنا الطلاب على نمط الأسئلة

من جانبه، أكد محمد عبدالتواب، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، أن الإدارات التعليمية بدأت وضع أسئلة امتحانات شهري فبراير ومارس لطلاب الصف الرابع الابتدائي، موضحًا أنه تم تدريب الطلاب على نمط الأسئلة في المدارس من قبل المعلمين لفهم كيفية الإجابة على أسئلة الامتحانات الشهرية وامتحانات نهاية العام.

وأضاف «عبدالتواب» لـ«الوطن»، أن الامتحانات الشهرية تعتمد على فهم الطالب للمقرر الدراسي وليس الحفظ والتلقين وتتنوع الأسئلة ما بين الموضوعية والمقالية مثل الامتحانات التي عقدت سابقًا، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تسليم جميع الكتب للطلاب في مختلف المراحل التعليمية.