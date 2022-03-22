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«الداخلية» توجه قافلة مساعدات عينية لمواطني منطقة المحروسة بالسلام

كتب:

محمد بركات
05:14 م | الثلاثاء 22 مارس 2022
«الداخلية» توجه قافلة مساعدات عينية لمواطني منطقة المحروسة بالسلام

نظمت وزارة الداخلية، قافلة إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية «مواد غذائية» على المواطنين، بمنطقة المحروسة بحي السلام بالقاهرة، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

رفع الأعباء عن كاهل المواطنين

ويأتي ذلك استمرارًا للدور المجتمعي بكافة أجهزة وزارة الداخلية؛ للمساهمة في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين لاسيما المناطق الأولى بالرعاية.

وأشارت وزارة الدخلية، إلى أنه تم تنفيذ القافلة بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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