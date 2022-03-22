الداخلية: ضبط 109 قضايا تموينية خلال 24 ساعة «فيديو»

واصلت وزارة الداخلية، حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي.

وأسفرت جهود وزارة الداخلية، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 109 قضايا تموينية بمضبوطات أكثر من 479 طن مواد غذائية وغير غذائية.

وجاءت المضبوطات كالتالي:

في مجال حجب السلع الاستراتيجية، تم ضبط أكثر من 86 طن سلع غذائية «دقيق، زيت طعام، سكر، أرز، مكرونة».

ضبط 45 طن دقيق مدعم

- في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة، تم ضبط أكثر من 45 طن دقيق مدعم وسكر.

- في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية، تم ضبط أكثر من 174 طن.

ضبط 98 طن حديد تسليح

- في مجال حجب مواد البناء، تم ضبط 98 طن حديد تسليح و20 طن أسمنت.

- في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء، تم ضبط 50 طن حديد تسليح.