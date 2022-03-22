إخلاء 114عقارا بمناطق مجرى العيون وتسكين 396 أسرة بـ«كومباوند الخيالة»

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن أعمال إخلاء مناطق «السكر والليمون» و«الجيارة»، ضمن مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، أسفرت اليوم الثلاثاء، عن هدم 10عقارات، بإجمالي عدد 30 أسرة مستحقة، وتم تسكينهم في «كومباوند الخيالة» بحي البساتين، ليكون إجمالي ما تم الانتهاء منه، منذ بدء الأعمال، إزالة 114 عقاراً، وإخلاء وتسكين 396 أسرة مستحقة، مع متابعة أعمال التسكين للأسر المستحقة يومياً، وبالتوازي مع عمليات الإخلاء، مع توفير سيارات لنقل الأسر إلى الوحدات الجديدة.

استمرار أعمال الإخلاء والتسكين

وأوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، خلال جولتها، أن أعمال الإخلاء والتسكين تسير بشكل منتظم، وسط تعاون وفرحة أهالي مناطق «السكر والليمون» و«الجيارة» و«حوش الغجر»، بعد توفير مسكن ملائم مجهز بالأثاث والأجهزة الكهربائية، إلى جانب توفير الخدمات التي يحتاجها الأهالي، وذلك بمشروع «كومباوند الخيالة»، الذي يوجد على مقربة بضعة كيلومترات من مناطق مساكنهم الاصلية .

«كومباوند الخيالة» مدينة متكاملة بمساحة 37 فداناً

وقالت «عبد المنعم» إن كومباوند الخيالة عبارة عن مدينة سكنية متكاملة، أقيمت على مساحة 37.5 فدان، وتم الانتهاء منها في وقت قياسي منذ بداية الإنشاءات بها عام 2019، وتتوافر بها كافة الخدمات، من مراكز طبية وحدائق عامة ودور عبادة ومدارس ووحدة بريد ومطافئ وإسعاف ومركز شباب وقسم للشرطة، بهدف الارتقاء بالمستوى المعيشي للأهالي، وتوفير حياة كريمة لهم.

ويقع «كومباوند الخيالة» ضمن حي البساتين، بالقرب من منطقة عين الحياة ومتحف الحضارات، ويتكون من 42 عمارة، ويجسد المشروع فكر الدولة في مواجهة المناطق غير الآمنة والخطرة، للتغيير للأفضل، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، بهدف توفير حياة أفضل للأجيال القادمة، وحياة تليق بطفولتهم وبالمواطن المصري، حيث يتم نقل السكان إلى وحدات سكنية حضارية، تتوافر بها كافة الخدمات، لاستعادة الوجه الحضاري للعاصمة المصرية طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية.