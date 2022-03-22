شركة فرنسية توقف كل مشتريات النفط من روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية

أعلنت شركة «توتال إنيرجي» الفرنسية، وقف كل مشتريات النفط ومشتقاته من روسيا بنهاية العام، وفقا لما ذكرت قناة «العربية».

من ناحية أخرى، عقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اجتماعا أمس مع مسؤولين في قطاع إنتاج النفط الأمريكي؛ لبحث أزمة الطاقة.

أمريكا فرضت حظرا على واردات النفط الروسى

وفرض رئيس الولايات المتحدة الأمريكية حظرا على واردات النفط الروسية، في إطار العقوبات بسبب الحرب على الحرب على أوكرانيا.

فيما أكدت الحكومة الروسية أن تأثير قرار الولايات المتحدة وبريطانيا بوقف استيراد النفط الروسي ضئيل، منوهة بأنه رغم ضغط العقوبات، فإن إنتاج الغاز والنفط في روسيا يتواصل على نحو كامل.