أمريكا: ننسق مع فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا لعزل روسيا دوليا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنه جار التنسيق مع فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا لعزل روسيا دوليا، وفقا لما ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل.

وقال مسؤول بريطاني، إن القوات الروسية لديها مشاكل حقيقية في سلسلة التوريد، متابعا: «القوات الروسية ربما يكون لديها ذخيرة وأسلحة تكفي لـ3 أيام فقط».

من المستبعد مشاركة بيلاروسيا في الحرب

ونوه المسؤول البريطاني، بأنه من المستبعد أن تشارك بيلاروسيا في الحرب بـ أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير 236 طائرة مسيرة، و185 نظاما صاروخيا و1547 دبابة منذ بدء العملية العسكرية.

إسقاط 6 طائرات مسيرة

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أنه تم إسقاط 6 طائرات مسيرة أوكرانية بالقرب من مدينة خاركيف.