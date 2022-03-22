الرئيس الأمريكي يعلن عقوبات جديدة ضد روسيا الخميس المقبل

قال مسؤول أمريكي، إن الرئيس جو بايدن يعلن بعد غد الخميس من بروكسل، عقوبات جديدة ضد روسيا، وفقا لما ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن: «نعمل مع الحلفاء على أن يدفع بوتين ثمنا اقتصاديا باهظا لأفعاله».

وأضاف: «ألتقي الحلفاء في الناتو ومجموعة الـ7، والاتحاد الأوروبي لتوحيد جهود دعم أوكرانيا».

الناتو يدعو الرئيس الأوكراني لإلقاء كلمة خلال قمة بروكسل

ودعا حلف شمال الأطلسي، الرئيس الأوكراني لإلقاء كلمة خلال قمته في بروكسل الخميس المقبل.

وأعلنت الرئاسة الروسية أن موسكو تستخدم السلاح النووي في حال تهديد وجودها.

موسكو: الغرب لن ينجح في تركيع روسيا

وأكدت الخارجية الروسية أن الغرب لن ينجح في تركيع موسكو، وواشنطن تتحمل عواقب ما يحدث.