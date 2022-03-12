«بريتش أمريكان» تخفض توقعات إيرادات بيع السجائر في 2022

خفضت شركة «بريتيش أمريكان توباكو» لصناعة السجائر توقعات نمو الإيرادات السنوية إلى 2-4% من 3-5% المعلن عنها الشهر الماضي، وقالت إنَّها تتوقع الآن أيضًا نموًا في متوسط ​​الرقم لأرباح السهم المعدلة في عام 2022 على أساس العملة الثابتة، بانخفاض عن توقعاتها السابقة ذات الرقم الفردي المرتفع.

التخارج من السوق الروسي بسبب مخاوف بشأن سلامة موظفيها

إعلان الشركة تخفيض توقعات إيراداتها، جاء بعد قرارها التخارج من السوق الروسي، بسبب مخاوف بشأن سلامة موظفيها، بعدما انسحبت الشركات الغربية من روسيا بشكل جماعي حيث فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات تهدف إلى كبح وصول موسكو إلى التمويل اللازم للحرب على أوكرانيا.

ورداً على ذلك، وافقت لجنة حكومية روسية هذا الأسبوع على الخطوة الأولى نحو تأميم أصول الشركات الأجنبية التي تغادر البلاد.

التوقف عن البيع أو التصنيع سيعتبر إفلاسًا جنائيًا من قبل روسيا

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي للشركة كينجسلي ويتون في مقابلة مع «رويترز»، إن الخروج من الشركة أو التوقف عن البيع أو التصنيع سيعتبر إفلاسًا جنائيًا من قبل روسيا، وقد يفرضون إجراءات جنائية على الإدارة، وتوظف الشركة حوالي 2500 شخص في روسيا، وستواصل دفع رواتبهم حتى تنقل أعمالها في البلاد إلى كيان آخر.

وفي عام 2021، شكلت أوكرانيا وروسيا 3% من الإيرادات، ونسبة أقل قليلاً من الأرباح المعدلة من العمليات، وتستحوذ على ربع سوق التبغ في روسيا، ويأتي قرار الخروج من روسيا بعد يومين من إعلان الشركة أنها علقت كل استثماراتها الرأسمالية المخطط لها في البلاد، مؤكدةً أنها تمتثل للقوانين الدولية والمحلية.