لو صاحب معاش اعرف موعد انتهاء صلاحية بطاقة الصرف الزرقاء بمحافظتك

تستعد البنوك ومكاتب البريد، لصرف معاشات شهر أبريل 2022 بزيادة 13% لنحو 10 ملايين و700 ألف صاحب معاش ومستفيد بحد أدنى 120 جنيها، و 1222 جنيها حد أقصى، وتبلغ التكلفة السنوية لهذه الزيادة 38.4 مليار جنيه، وفق ما أكدته التأمينات الاجتماعية، مشيرة إلى أن تكلفة تبكير صرف زيادة المعاشات بنسبة 13 % تبلغ 11.4 مليار جنيه، وذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيه.

انتهاء المرحلة الأولى لتغيير البطاقات الزرقاء بعد 7 أيام

وأكدت التأمينات الاجتماعية، فى بيان لها، أن البطاقات الزرقاء البلاستيكية، سيتم تحويلها إلى بطاقات «ميزة» مجاناً، وذلك لقرب انتهاء صلاحيتها، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى لتغيير البطاقات ستنتهى في هذه المحافظات بعد 7 أيام من الآن وهى «السويس، الإسماعيلية، أسوان، بورسعيد، شمال سيناء، الوادي الجديد، جنوب سيناء ، مرسي مطروح، البحر الأحمر، والأقصر».

المحافظات المستهدفة بالمرحلة الثانية

وأشارت التأمينات، إلى أن المرحلة الثانية، لتغيير بطاقة صرف المعاشات البلاستيكية القديمة، ستنتهى آخر شهر أبريل المقبل 2022، بالمحافظات التالية « قنا، كفر الشيخ ، دمياط، القليوبية، المنوفية، الفيوم، المنيا و بني سويف »، موضحة أن أصحاب المعاشات في باقي المحافظات، يمكنهم تحويل بطاقة صرف المعاشات الزرقاء حتى شهر مايو 2022، واستلام كارت «ميزة» من أقرب مكتب تأمينات.

البطاقات الزرقاء «البلاستيكية» ستظل سارية لحين انتهاء صلاحيتها

وأكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن البطاقات الزرقاء «البلاستيكية» ستظل سارية لحين انتهاء صلاحيتها وفقا لكل مرحلة من المراحل المحددة لافتا إلى أنه لن يتم تسليمها لمكاتب التأمينات.

وأوضحت الهيئة أن عملية تسليم البطاقة لن يستغرق أكثر من ثلاث دقائق، حيث يقوم صاحب المعاش الذى يصرف بالبطاقة الزرقاء الذهاب إلى مكتب التأمينات القريب من محل إقامته، ومعه بطاقة الرقم القومي، وصورة منها مكتوب عليها رقم المحمول، لاستلام كارت «ميزة».