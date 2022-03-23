لافروف يتهم أمريكا بتحريك أوكرانيا في المفاوضات

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إنّ الغرب يحاول تخويف روسيا، لكن موسكو تتمتع بخبرات كبيرة للدفاع عن مصالحها وضمان أمنها، مؤكدا أنّ محاولات عزل روسيا ما هي إلا إجراءات باطلة ولدينا العديد من الأصدقاء، وفقاً لموقع "سكاي نيوز عربية".

لافروف يتهم الولايات المتحدة بتحريك أوكرانيا في المفاوضات

وتابع لافروف، أنّ الولايات المتحدة تحرك الجانب الأوكراني في المفاوضات، وأنّ موسكو لم تتخلّ عن أي مفاوضات مع واشنطن والاتحاد الأوروبي حتى في خضم العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

من جانبها، ذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية، أنّها تواصل إجراء عملية دفاعية في الاتجاهات الشرقية والجنوبية والشمالية الشرقية للبلاد، وتدخل الحرب بين روسيا وأوكرانيا يومها الـ28 منذ إعلان الحرب أواخر شهر فبراير الماضي.