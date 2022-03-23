رئيس جامعة الإسكندرية خلال استقبال وفد المجلس البريطاني: نتجه للعالمية

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية اليوم الأربعاء، الدكتور ماكجوفرن جون جوزيف، المستشار الفني للتعليم العالي بالمجلس البريطاني، وذلك بمقر إدارة الجامعة، لبحث سبل التعاون بين جامعة الإسكندرية والجامعات البريطانية على مستوى الشراكات الاستراتيجية، والبرامج التعليمية، والأنشطة البحثية ذات الاهتمام المشترك.

«قنصوة»: جامعة الإسكندرية تتجه نحو العالمية

وأكد «قنصوة» على استراتيجية جامعة الإسكندرية خلال الفترة المقبلة في التوجه نحو العالمية، مؤكّداً أهمية الشراكات الأكاديمية المتميزة مع الجامعات العالمية بصفة عامة والجامعات البريطانية بصفة خاصة، إذ تتطلع الجامعة إلى تطوير هذه الشراكات إلى شراكات إستراتيجية، كما تحدث عن نشاط فروع جامعة الإسكندرية بجنوب السودان وتشاد، واستراتيجية الجامعة فى جعل دورها تنويري وتنموي وبوابة جذب لطلاب منطقة وسط أفريقيا بأسرها.

تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب

وأشاد ماكجوفرن جون جوزيف المستشار الفني للتعليم العالي بالمجلس البريطاني، بالمستوى المتميز الذي وصلت له جامعة الإسكندرية، مؤكّداً عمق الروابط بين جامعة الإسكندرية والجامعات البريطانية، وأهمية زيادة هذا التعاون على المستوى العلمي والأكاديمي في المجالات البحثية وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

شهد اللقاء الدكتور وائل عبد السلام نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء كليات الطب والهندسة والعلوم، وسحر خميس رئيس قطاع التعليم بالمجلس البريطاني.