ضبط 5 أطنان دقيق بلدي قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء بالشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مديريتي التموين والطب البيطري، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز، للتأكد من صلاحية المعروض، ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

ضبط 5 أطنان دقيق

وشكلت إدارة تموين بلبيس بتشكيل حمله تموينية على الأنشطة التجارية، ما أسفر عن تحرير محضر رقم (3841) جنح بلبيس ضد «ي.ح.م»، تاجر، وذلك لحجبه للسلع الغذائية، وتم التحفظ على 5 طن دقيق 72%، كما تم تحرير 3 محاضر لعدم وجود شهاده صحية ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار.

إزالة 105 حالات تعد على الأراضي الزراعية

وعلى جانب آخر، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار أعمال الموجة 19 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة، والتي أسفرت عن تنفيذ إزالة 105 حالات تعد بالبناء المخالف على مساحة 8 آلاف و662 متر مبان، و5 قراريط زراعية بنطاق المحافظة.

وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تشن حملات يومية لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجة 19، وأسفرت عن تنفيذ إزالة 104 حالات تعد بالبناء المخالف على مساحة 8 آلاف و662 متر مبان، وحالة تعد على أراض زراعية، بمساحة 5 قراريط بمراكز (أولاد صقر - الإبراهيمية - فاقوس - كفر صقر - مشتول السوق - الحسينية - بلبيس - أبو حماد - الزقازيق)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.