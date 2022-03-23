ضبط 6 مصانع غير مرخصة و99 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر بالقليوبية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملة مكبرة استهدفت المصانع والمخازن العشوائية التي تدار دون ترخيص بنطاق مديرية أمن القليوبية، وأسفرت عن ضبط 6 مصانع و3 «مدشات» لجرش الحبوب وطابعة لقص وطباعة الدفاتر والعبوات الورقية دون ترخيص، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

ضبط مصانع دون ترخيص

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بقيام حملة أسفرت عن ضبط 6 مصانع و3 مدشة لجرش الحبوب وطابعة لقص وطباعة الدفاتر والعبوات الورقية دون ترخيص، يتم فيها إنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية والداجنة وتصنيع الحلويات الشرقية وإنتاج المنظفات والمطهرات المنزلية والمعطرات المغشوشة وإعادة تدوير المخلفات في تصنيع الأكواب والأطباق الورقية، وكذا ضبط المديرين المسئولين عنها.

ضبط 99.8 طن مواد خام مغشوشة

وبلغ إجمالي المضبوطات 99.85 طن مواد خام لأعلاف حيوانية ومنتج نهائي لأعلاف حيوانية وداجنة مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية، و42 طنا و72 ألف قطعة مواد خام ومنتج نهائي لمنتجات ورقية مصنعة من مواد مجهولة المصدر، و2.5 طن مواد خام ومنتج نهائي لمنظفات منزلية مغشوشة ومقلدة بدون بيانات، و2.5 طن مواد خام ومنتج نهائي لحلويات شرقية منسوب إنتاجها لشركة وهمية معدة للتداول.

وفي وقت سابق، تمكنت الإدارة العامة لشرطة المسطحات والبيئة في القليوبية من ضبط 5 مصانع دون ترخيص تنتج المخللات والمطهرات والمنظفات المنزلية والمعطرات، في إطار حملة مكبرة لمكافحة الجرائم المتعلقة بمستلزمات الإنتاج الزراعي المغشوشة والمقلدة، وكذا المنتجات التي تنتج باستخدام مواد مجهولة المصدر، واستهدفت الحملة المصانع والمخازن العشوائية التي تُدار بدون ترخيص بنطاق أمن القليوبية.