بجهود ذاتية وموالد الشعبية مسرحية «الغجرية» تناقش قضية الإرهاب

قررت فرقة «شبابيك» المسرحية، مؤخرا استغلال عشق أعضائها للفن وتقديم مسرحية بعنوان «الغجرية»، بالتعاون مع الجمعية المصرية للأدباء والفنانين والصحفيين بجهود ذاتية، لمناقشة قضية الإرهاب الذي يواجه الدولة المصرية والتضامن الشعبي لمواجهة هذا الخطر الداهم الذي بات يهدد الأمن القومي بعيدا عن الخطاب المباشر واعتمادا على الاستعراضات الفنية.

الحرب الروسية الأوكرانية

«فى ظل انتشار الحرب الروسية الأوكرانية، باتت فكرة الحروب التي واجهتها الدولة المصرية للقضاء على الإرهاب تعود إلى الأذهان، لذا فكرنا في عرض مسرحي يبين كيفية مكافحة مصر للإرهاب الغاشم وسحب الشباب من تلك الدائرة الجهنمية بجانب محاولات سحبهم من دائرة إدمان المخدرات»، قالها وحيد حافظ مخرج العرض بشأن المسرحية التي ستعرض الأسبوع المقبل على مسرح الهوسابير، يعقبه عروضا في دول عربية مثل الأردن وعمان.

استخدام الفلكلور والاستعراضات الفنية في مناقشة قضية ثقيلة ومحملة بالكثير من المناقشات الفكرية والفلسفية مثل الإرهاب كان تحديا كبيرا واجهته مؤلفة العرض «تمرحنة»، التي أشارت إلى أن ما ساعدها هو ثراء البيئة الفنية المصرية وخصوصا الشعبية: «الفن الشعبي في مصر ومنذ قديم الأزل ملئ بالأدوات الفنية التي تساعد أي فنان أو كاتب على عرض فكرته الفنية بشكل جذاب، واعتمدنا في المسرحية على استخدام بيئة الموالد الشعبية لأنها بيئة مليئة بالدراما الفنية وتجمع كل الفئات والطبقات بالإضافة إلى أنه يمكن من خلالها استعراض الفن المصري القديم وتطوره خصوصا الغناء والرقص الشعبي المميز للمصريين».

التوعية بخطورة الإرهاب بشكل فني استعراضي

من جانبه قال الدكتور حسن الطوخي محمد رئيس الجمعية المصرية للأدباء والفنانين، أن المسرحية نتاج التعاون مع فرقة «شبابيك» وهي تتم بجهود ذاتية حيث تطوع الممثلون للمشاركة في العرض، وجاءت الفكرة بعد مناقشات عديدة كان نتيجتها أن مصر مازالت مهددة بتلك الآفة العالمية وهي الإرهاب وذلك رغم الخطوات الجادة التي اتخذتها القيادة السياسية للحد منها، لذا كان التفكير في نشر التوعية بخطورة الإرهاب ولكن بشكل فني استعراضي : «العرض المسرحي هو دراما مرتبطة بأحداث ومتغيرات المنطقة العربية ونسعي من خلاله لتوعية الشباب بأن السلام هو الحل الوحيد للتطور والنهضة وإن الإرهاب دوما آثاره وخيمة ليس فقط على مصر بل على العالم كله»