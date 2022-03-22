«التعليم» تستعد لإعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022 خلال أيام

أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تواصل الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، والمنتظر أن تبدأ في 11 يونيو المقبل، وسط تنفيذ إجراءات صارمة داخل اللجان الامتحانية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان، من خطر الإصابة من كورونا.

إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022 نهاية مارس

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الوزارة انتهت تماما من إعداد كافة تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022، والتي تتضمن ما إذا كانت الامتحانات ستعقد ورقيًا بـ«البابل شيت» أو إلكترونيًا، وتوضيح نوعية الأسئلة ما إذا كانت مقالية واختيار من متعدد، وخطة تعقيم وتطهير اللجان الامتحانية؛ لمواجهة فيروس كورونا، إذ سيتم إعلان كل تلك التفاصيل بالصيغة النهائية أواخر شهر مارس الجاري، إضافة إلى إعداد جدول امتحانات الثانوية العامة.

تقليل عدد الطلاب داخل لجان امتحانات الثانوية العامة بسبب كورونا

وأوضح المصدر أن الوزارة لديها خطة شاملة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، طوال امتحانات الثانوية العامة 2022، تتضمن قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحانات، وتقليل أعداد الطلاب داخل اللجان بحد أقصى 15 طالبا داخل كل لجنة لتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب بسبب كورونا، علاوة على تعقيم وتطهير اللجان الامتحانية ودورات المياه، وإلزام جميع الطلاب بارتداء الكمامات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وزير التعليم: أسئلة امتحانات الثانوية العامة تعتمد على الفهم

ومن جهته، وأشار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، موجها نصيحة للطلاب: «نرجو التركيز على التحضير المناسب لكل أنواع الأسئلة، أيًا كانت وسيلة الامتحان عن طريق فهم نواتج التعلم وعدم الانشغال بأي أمور أخرى»، مؤكدا أن الوزارة تواصل عملها لتطوير المناهج الدراسية وتحديث نظم الامتحانات.