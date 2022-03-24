حظك اليوم برج الميزان الخميس 24-3-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الميزان شخص هادئ عقلاني يحب التفكير كثيرا، كما يفضّل قضاء وقته خارج المنزل والاستمتاع به، ويكره الفوضى ويحب الترتيب والنظام، كما يُقدّر الجمال، وعلى المستوى العملي يظهر إبداعه إذا اتجه لمحالات مثل التصوير والتصميم، كما يمكن أن يكون مميزا على المسرح والتمثيل.

صفات برج الميزان

يمتلك رجل برج الميزان قلبا حنونا وحساسا، ومُتعاطفا مع الآخرين، ودائما ما يكون سعيدا ومتفائلا، ولا يوجد شيء يعكر صفو مزاجه وذهنه بسهولة أبدا، لدرجة تجعل من حوله يصفونه بالبرود،، وهو يتمتع باتزان كبير في شخصيته ويعرف ما الكلام الذي يجب عليه قوله وما لا يمكن أن يقوله، ويستمع بهدوء وصبر للآخرين ولوجهات نظرهم، ودائما ما يدخل في محادثات مليئة بالود والمزاح واللطافة مع الآخرين، ويتجنّب جميع المواقف العدائيّة والتي بها كراهية، ويبتعد عن افتعال المشاكل والصراعات.

حظك اليوم مولود برج الميزان مهنيا

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها لـ«الوطن»، إن مواليد برج الميزان يميلون اليوم إلى الاعتدال في كل شيء، كما يكونون منتبهين كثيرا لمختلف الأمور كل ما عليهم هو الانتباه لحقوقهم.

حظك اليوم مولود برج الميزان عاطفيا

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي يخبرهم بيوم جيد، حيث يوجد القمر في منزل العلاقات مما يساعدك على التعبير عن ما تشعر به بسهولة، وتكوّن أفكار مميزة وترد على كل سؤال بلباقة.