«محلية النواب»: الحكومة تتخذ إجراءات وقائية لدعم الاقتصاد ولا تنتظر حدوث أزمات

شدد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب على ضرورة التصدى لحالات الاعتداء على الأراضي الزراعية والمشاركة في توعية المواطنين، لاسيما في ظل الانجازات التى تحققت على أرض الواقع.

مؤشر التنافسية على مستوى المحافظات

وقال «السجيني» خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية اليوم: «لابد أن ننقل للمواطن صورة ما تحقق على الواقع، ولولا مشروع حياة كريمة ما تمت الإنجازات على أرض الواقع، ويجب تعريف المواطنين بذلك».

وأكد الدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط و التنمية الاقتصادية، قرب إطلاق مؤشر التنافسية على مستوى المحافظات، لافتا إلى أهمية تحقيق تنافس حقيقي بين المحافظات لجذب الاستثمارت، وهذا يؤدي لوجود تنافس إيجابي بين المحافظين لتحقيق التنافس بين المحافظات، ونهتم بالتخطيط وتقارير أهداف للتنمية المستدامة التي تفيد متخذي القرار.

وقال: «ناقشنا خطة الدولة للعام القادم في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهنا والتخطيط مع وزارات المالية والتخطيط في مجالات التنمية».

«كمالي»: ندعم التخطيط الاقتصادي بإطار تشريعي

وأضاف «كمالي» خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالمجلس أن الوضع الاقتصادي يواجه تحديات كبيرة، حيث نواجه ظروف عالمية مثل وباء كورونا وبعدها الحروب الروسية الأوكرانية.

وتابع «كمالي» قائلا إن الحكومة لا ننتظر حتى حدوث آثار سلبية وتتخذ إجراءات وقائية وسريعة لمواجهة التحديات، والجميع يتابع ارتفاع الاسعار ونعلم أن هذا وضع استثنائى وبعدها ستنخفض مرة أخرى، والدولة تتبع سياسات نقدية رشيدة و حكيمة ومنها رفع الفائدة لخفض معدلات التضخم.

وأوضح نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه يجري ربط التخطيط بما يتحقق على أرض الواقع ويتم دعم ذلك بإطار تشريعي، مشيرا إلى قانون التخطيط الموحد الذي يحقق الاتساق والترابط بين المخططات الاستراتيجية.

وقال نائب وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية إن وزارة التخطيط معنية بالخطة متوسطة وطويلة الأمد والبيانات الخاصة بالمشروعات وإطلاق المنظومة المتكاملة للتخطيط والمتابعة ونهتم أيضا بوجود قاعدة بيانات كاملة للمشروعات واهتمام بالتنمية على مستوى المحافظات.

مشروع حياة كريمة

ولفت نائب وزيرة التخطيط إلى التنسيق مع وزارة للتنمية المحلية والوزارات المعنية لمواجهة الفجوات التمويلية والتنموية بالمحافظات.

وأشار إلى أنه تم تعديل وتطوير توزيع الاستثمارات في المحافظات ومتابعة التنفيذ على أرض الواقع عبر تقارير متابعة ما تم إنجازه على الأرض موثق بالصور، مبينا أن وزارة الحكومة تؤمن بأهمية التنمية على الارض وانعكاسها على المواطن ومن هنا يأتي فخرنا بمشروع حياة كريمة فهذا المشروع العملاق يساهم في تحقيق التنمية الحقيقة.

وأكد «كمالي» على حرص الحكومة على تنفيذ المشروعات الاستثمارية الحقيقية وتحقيق الأهداف التي تسعى لها الدولة المصرية ورصد الفجوات التنموية بالتنسيق مع المحافظات.