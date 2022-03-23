«السيسي» يطالب بتعديل «الخدمة المدنية»: إجازة 4 شهور لمن تكفل طفلا عمره «أقل من 6 شهور»

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة، بتغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد، وقيام وزارتي التضامن الاجتماعي والقوى العاملة بالتوسع في مراكز خدمات المرأة العاملة على مستوى الجمهورية، وذلك بتقديم خدمات تيسر على النساء العاملات، وتعمل على تنظيم وقتهن بين رعاية شؤون الأسرة ومشاركتهن في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وقيام وزارات العدل والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتعديل قانون الخدمة المدنية لمنح الأم الكافلة إجازة رعاية لمدة 4 أشهرمدفوعة الأجر، وذلك حال قيامها بكفالة طفل أقل من 6 شهر، وذلك ضمن منظومة الرعاية البديلة التي تنفذها وزارة التضامن.

الرئيس: مش عاوز يبقى عندنا حد مكسور الخاطر

وأضاف الرئيس: «كنت في نقاش مع وزيرة التضامن، وقلت لها: تفتكري إننا مهما عملنا في دور الرعاية لـ1000 إنسان وإنسانة هيكون الوضع أفضل، ولا يكون الناس دي موجودة مع أسرها أفضل؟!، وقالت لي: لأ طبعا، لو بنتكلم عن جودة المقدم، لن نستطيع تقديم رعاية أفضل من الرعاية التي تقدمها الأسر».

وتابع: «يسرنا الشروط اللي كانت موجودة، مش عاوز يبقى عندنا مشكلة أو حد مكسور الخاطر، أو الظروف ظلمته وإننا نتكاتف كلنا مع بعض، ومحدش بيطلب من حد إنه يقوم بدور هو ميقدرش عليه، لكن طالبنا بإتاحة برامج للأسر تكون عندها الاستعداد لهذا العمل الطيب والرعاية حتى تتيح لهم كفالة الأبناء، ومن الأفضل أن الطفل والطفلة ينشأ وسط أسرته».

السيسي يوجه بالتوسع في تغطية الامهات المعيلات والمسنات بالمحافظات الحدودية

وحول الانفصال، قال: «هل هان علينا أطفالنا، إن الراجل والسيدة يقفوا عند موقفهم بغض النظر عن صحته من عدمه، اتصور إن التمن مش كبير أوي إننا نتجاوز نفسنا شوية، رجال أو سيدات، حتى نوفر لأبنائنا بيئة طبية يخرج منها راضي مرضي ومستقر».

ووجه السيسي بالتوسع في تغطية الامهات المعيلات والنساء المسنات والنساء ذوات الإعاقة القاطنات في المحافظات الحدودية تحت مظلة شبكات الأمان الاجتماعي.