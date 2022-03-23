السيسي: يجب أن نعلم الأبناء احترام المرأة.. ولا نقبل أذى سيدة ولو بـ«نظرة»

تحدّث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن أهمية احترام المرأة وحمايتها من التعرض للعنف، قائلا: «حد بقى ييجي يقول يجوز أضرب، تضرب إيه؟، هو ده كلام يجوز يا جماعة، ميصحش أبدا حد في الشارع يؤلم سيدة ماشية بنظرة مش بكلمة حتى، ده كلام عجيب، ده لازم المجتمع كله يتوقف قدام اللي بتكلم فيه، ويقول إزاي إحنا كده، ونقبل إن بنت أو ست ماشية في الشارع وحد يؤلمها بنظرة مش حتى يتكلم، مش بتكلم في قانون بس، لكن في دراما وإعلام ومفكرين ومثقفين، ومسجد وكنيسة، ازاي الأدب ده يمارس».

تكريم الأمهات المثاليات 2022

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية تكريم الأمهات المثاليات 2022، التي يستضيفها مركز المنارة للمؤتمرات في التجمع الخامس: «لازم نهتم بالوعي، واللي بيعمل كده -يقصد الاعتداء على المرأة- هو ابني وابنِك، يا ترى شكلنا ده من وهو طفل صغير إنه يخلي باله وميعملش كده، إحنا مهتمين بالتعليم بس، وماله، بس هل إحنا مهتمين بصياغة شخصيات أولادنا عشان ميبقوش كده؟، يا ترى ده موضوع مهم في بناء الطفل؟، ردوا انتوا».

احترام المرأة

وتابع الرئيس: «قلت لكم مرة في موضوع الإيذاء البدني ده، والناس ضحكت لما قلت كده، إن الراجل وهو بيكلم الست يحط إيده وراء ظهره، يا عم خلي إيدك ورا ضهرك، يا سيدي اتكلم كويس، لما النبي محمد قال استوصوا بالنساء خيرا، قال خلوا بالكم من حاجتين، الصلاة والمرأة».

وأضاف السيسي: «دي استراتيجية يا جماعة، تطلع منها استراتيجيات وعادات وتقاليد وقيم ومبادئ ودراسات تحقق الموضوع ده، مش حسب ضميرنا بس، والنبي طلب وضع مناهج فيها احترام وتقدير وأدب وهدوء وخلق مع المرأة، إحجنا بنتكلم عن المرأة ككل، مش عن الست المصرية بس».