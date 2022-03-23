«بايدن»: احتمال شن روسيا هجوما كيميائيا على أوكرانيا «تهديد حقيقي»

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إنّ احتمال شن روسيا هجومًا كيميائيًا على أوكرانيا هو «تهديد حقيقي»، وفقًا لما نقله موقع «سكاي نيوز» عربية.

بيلاروسيا تطالب دبلوماسيين أوكرانيين مغادرة البلاد

من جهتها، طالبت حكومة روسيا البيضاء من بعض دبلوماسيي أوكرانيا مغادرة أراضيها، وقال أحد المسؤولين الفرنسيين إنّ الإيليزيه لديه تخوفات من أنّ هناك خطرًا من امتداد الصراع من أوكرانيا إلى أماكن أخرى.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، قد قال إنّ موسكو قررت استخدام الروبل في المعاملات التجارية مع الدول «غير الصديقة»، وذلك عقب فرض الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول حول العالم، عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا، على خلفية حربها على أوكرانيا التي شنتها في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي.