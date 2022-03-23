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غدا.. قطع المياه عن 9 مناطق 4 ساعات بمدينة العبور لأعمال الصيانة

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أيمن حمزة
03:30 م | الأربعاء 23 مارس 2022
ارشيفية

ارشيفية

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور، قطع المياه عن 9 مناطق وهي: (الصناعية «ب وج» – الشباب - الحي الثامن العائلي من 1 إلى 8 - الحي الثالث - الحي الأول «محلية 5 و12» - الحي الثاني - المستثمر الصغير - مشروع جنة - العبور الجديدة).

قطع المياه من الساعة 11 مساء غد الخميس

يأتي ذلك اعتباراً من الساعة 11 مساء غدٍ الخميس الموافق 24 مارس 2022،  وحتى الساعة 3 فجر بعد غدٍ الجمعة 25 مارس 2022، نظراً لأعمال الصيانة الدورية بمحطة تنقية مياه العبور.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.