غدا.. قطع المياه عن 9 مناطق 4 ساعات بمدينة العبور لأعمال الصيانة

أعلن جهاز تنمية مدينة العبور، قطع المياه عن 9 مناطق وهي: (الصناعية «ب وج» – الشباب - الحي الثامن العائلي من 1 إلى 8 - الحي الثالث - الحي الأول «محلية 5 و12» - الحي الثاني - المستثمر الصغير - مشروع جنة - العبور الجديدة).

قطع المياه من الساعة 11 مساء غد الخميس

يأتي ذلك اعتباراً من الساعة 11 مساء غدٍ الخميس الموافق 24 مارس 2022، وحتى الساعة 3 فجر بعد غدٍ الجمعة 25 مارس 2022، نظراً لأعمال الصيانة الدورية بمحطة تنقية مياه العبور.