قطع المياه عن مناطق بدمياط والأقصر وتنبيهات عاجلة للمستشفيات والمخابز

قررت شركتا مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتي دمياط والأقصر، قطع المياه عن بعض المدن صباح اليوم الأربعاء، موضحة في بيانات رسمية عبر صفحاتها الرسمية على «فيسبوك»، إلى أن الهدف إجراء بعض العمليات في محطات المياه الواقعة في نطاق عملها.

قطع المياه 9 ساعات في دمياط

أعلنت شركة مياه الشرب في محافظة دمياط، عبر صفحتها على «فيسبوك»، قطع المياه عن مدينة دمياط لمدة 9 ساعات، بداية من صباح اليوم، وحتي الساعه 5 عصرا، مرجعة السبب إلى إجراء أعمال صيانة داخل المحطة الخاصة بالمدينة.

وطالبت الشركة، المواطنين بتخزين احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة أن المياه ستعود المياه إلى طبيعتها فور الانتهاء من أعمال الصيانة، لافتة إلى تلقي الشكاوى الخاصة بالمواطنين، عبر الخط الساخن (125) أو عن طريق «واتساب» على رقم (01013019333).

قطع المياه في «الطود» بالأقصر

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، قطع المياه عن مركز ومدينة الطود، صباح اليوم الأربعاء، وحتى الساعة 2 ظهرا، بهدف تنفيذ أعمال صيانة بمحطة الطود المدمجة، مشيرة إلى أنها ستوفر سيارات مياه صالحه للشرب، تنتشر في المناطق المتأثرة، في حال طلبها، أو في أي حالات الطوارئ.

ووجهت الشركة، تنبيها للمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام: (125) من التليفون الأرضي، و(0952282406 - 0952284116 - 01147999752) من المحمول.