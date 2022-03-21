قطع وضعف المياه في عدد من المناطق بـ3 محافظات بينها القاهرة

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن انقطاع المياه في عدد من المناطق التابعه لنطاق عمل شركتي المياه في القاهرة وأسيوط، وضعفها بالدقهلية بسبب أعمال تحويل مسار للخطوط واستكمال أعمال تطهير وتعقيم وصيانة أحواض المحطات.

قطع المياه عن 3 مناطق في اسيوط

وأكدت شركة المياه في أسيوط، والوادي الجديد، قطع المياه عن «شرق أسيوط، وقرى بحري، ومركز أسيوط، والوليدية بالكامل»، وكان ذلك من عصر اليوم، وسيستمر حتى صباح الثلاثاء.

ربط المواسير في الفترة المسائية لانخفاض الاستهلاك

وأعلنت الشركة سبب الانقطاع، وهو وجود أعمال تحويل مسار خط مياه الشرب الرئيسي قطر 1000مم، إذ تنفذ الأعمال لعملية تحويل مسار الخط من أعمال قطع الخط، ولحام الفلنشات، وتركيب محابس التحكم، من أجل ربط المواسير في الفترة المسائية، لانخفاض الاستهلاك خلال تلك الفترة.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة

وطالبت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتةإلى أنّها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي، أو من أي محمول 01280733990، أو على رقم 01285000125 والواتس01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي.

قطع المياه حتى العاشرة مساء في القاهرة

وقطعت شركة مياه الشرب بالقاهرة المياه، صباح اليوم وحتى العاشرة مساء اليوم نفسه عن منطقتي الزيتون «عزبة مرسى – مساكن الأميرية – الأميرية البلد – شارع الصحة ومتفرعاته – ميدان النعام»، ومنطقة مصر الجديدة «ميدان السباق ومتفرعاته - إسماعيل رمزي ومتفرعاته - شارع هارون ومتفرعاته - ميدان الإسماعيلية ومتفرعاته - روكسي ومتفرعاته - قصر البارون - السبع عمارات».

انقطاع المياه بسبب أعمال الإحلال والتجديد

وكشفت الشركة عن أنّ سبب الانقطاع هو وجود أعمال إحلال وتجديد خط قطر 800 مم لتغذية رافع مياه الزيتون.

وتواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الدقهلية ضعف المياه عن عدة مناطق «المندرة - كفر المندرة - شيوه الغربية - مدينة أجا - البيلوق - بقطارس - كفر ديرب بقطارس - ديرب بقطارس - برج النور - منشية الأخوة - شنفاس - السبخا - البهو فريك - شبرا البهو- قرموط البهو - العزب التابعة للبهو- نوسا الغيط - عزب العرب - تلبنت - سنبخت - منية سمنود - ميت أبو الحارس- الديرس - نوسا البحر - اللاوندي» حتى التاسعة من مساء اليوم؛ لاستكمال أعمال تطهير وتعقيم وصيانة لأحواض المحطة السطحية بأجا طبقاً لبرنامج التطهير السنوي.