طقس شمال سيناء.. انخفاض درجات الحرارة ونشاط للرياح المحملة بالأتربة

تشهد مدن وقرى شمال سيناء تقلبات في حالة الطقس على مدار اليوم الأربعاء، ما بين غائم وصحو، وذلك بالتزامن مع مواصلة الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، بحسب ما ذكره المرصد المناخي لمجلس مدينة العريش في بيان، موضحا أن درجات الحرارة وصلت إلى 14 درجة مئوية، بعد أن انخفضت إلى 9 درجات قبيل فجر اليوم.

رياح على المناطق الصحراوية والساحلية

وأضاف مجلس مدينة العريش، أن المنطقة تشهد هبوب لرياح محملة بالأتربة على المناطق الساحلية والصحراوية، بشكل غير مؤثر، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من تساقط أمطار خفيفة لبعض الوقت في عدة مناطق بالمحافظة.

بدوره أكد العميد ماجد محمد أحمد رئيس مجلس مدينة العريش، في بيان له، أن هيئة المكتب بالمجلس بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحي، بكامل الاستعداد لأي تطورات قد تحدث بخصوص الموجة الباردة التي تضرب المنطقة.

تنظيف محيط معرض أهلا رمضان بالعريش

كما أشار رئيس مجلس المدينة، في البيان، إلى أنه تم تنظيف القمامة والأوراق من مخلفات الرياح بالشوارع الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى تخصيص عمالة لتنظيف المخلفات من محيط معرض «أهلا رمضان»، والذي جرى افتتاحه بوسط مدينة العريش الأربعاء الماضي، وذلك لبيع السلع بأسعار مخفضة للأهالي في شمال سيناء.