«التموين» تعلن نهاية الأوكازيون الشتوي بـ922 محضرا ضد المخالفين

قال أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة للمعاملات التجارية بوزارة التموين، إن الأوكازيون الشتوي 2022 انتهى رسميًا أمس الاثنين 21 مارس، الذي انطلق يوم 7 فبراير الماضي، بناءً على قرار الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ببدء فترة التصفية الموسمية الأولى «الأوكازيون الشتوي» من 7 فبراير حتى 21 مارس 2022.

عدد المحلات المشتركة في الأوكازيون الشتوي 2022

وأضاف أبو الفضل، في تصريحات لـ«الوطن»، أن عدد المحلات المشتركة في الأوكازيون الشتوي هذا العام بلغ 4 آلاف محل، مقسمين كالتالي: «قطاع خاص 3844 محلا، وقطاع أعمال 114 محلا، وقطاع تعاوني 11 محلا، وقطاع استثماري 32 محلا».

تحرير 922 محضرا ضد المحلات المخالفة

وأشار مدير عام الإدارة العامة للمعاملات التجارية بوزارة التموين، إلى أن عدد المحاضر التي جرى تحريرها في النيابة ضد المحلات المخالفة بلغ 922 محضر ضد المخالفين، مشيرا إلى أن تقسيمة المخالفات جاءت كالتالي:

- عدد 295 محل أعلنوا عن تخفيضات وهمية.

- عدد 1 محل لم يعلن عن التخفيضات باللغة العربية.

- عدد 8 محلات لم تعلن عن الأوكازيون.

- عدد 618 محلا اشتركت في موسم التخفيضات دون الحصول على التصاريح من مديريات التموين.

وتشترط وزارة التموين والتجارة الداخلية، على المحلات الراغبة في الاشتراك في موسم التصفيات «الأوكازيون» الحصول على تصريح من مديرية التموين التابع لها المحل في نطاق محافظته، ولا تشترط الوزارة نسبة تخفيضات معينة على المحال المشتركة بل تعطي الحرية لكل محل أن يعلن عن نسبة التخفيض المناسبة له.

فيما تنعش فترات التصفيات والأوكازيون حركة التجارية الداخلية، حيث تعد فرصة مشتركة بين البائع الذي يرغب في التخلص من البضاعة المخزنة لديه، وأيضًا للمشتري الذي يرغب في شراء ما يحتاجه من سلع مختلفة بأسعار مخفضة.