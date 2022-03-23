السفيرة منى عمر عن تكريمها من الرئيس السيسي: «فخر لأي مواطن مصري»

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء، احتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2022 من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، وأيضًا تكريم النماذج المشرفة من السيدات المصريات في شتى المجالات، بينهم مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية.

وقالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، وأمين عام للمجلس القومي للمرأة، وعضوا في اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، في تصريح لـ«الوطن»، إنها تشعر بالفخر والاعتزاز بهذا التكريم.

الفخر بالتكريم من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي

وأشارت مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، إلى أن هذا التكريم هو فخر لأي مواطن مصري، خاصة أنه من قبل أعلى سلطة في البلاد وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: «أنا شديدة السعادة بالتكريم لأني بعتبره مزدوج بالنسبة ليوم المرأة المصرية وتقديرًا لجهود وزارة الخارجية المقدمة».

وأكدت أنها ممتنة وشاكرة للرئيس عبدالفتاح السيسي لما يقدمه من جهود مبذولة تجاه الدولة، وأنه يدعم المرأة المصرية بصدق، مضيفة: «أنا سعيدة جدًا وفخورة بالتكريم من قبل الرئيس وبالتواجد مع سيادته».

منح وسام الكمال للأمهات المثاليات

في سياق متصل، منح الرئيس وسام الكمال من الطبقة الثانية للأمهات المثاليات، لكل من السيدة وحيدة الديداموني الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية، من محافظة الشرقية، وسميرة أحمد حسان هاشم، الأم المثالية الثانية على مستوى الجمهورية، محافظة سوهاج، التي توجه إليها الرئيس الجمهورية، في لفتة إنسانية قبل أن تصل إليه على المسرح، إذ تعاني من صعوبة في الحركة وتسير مستندة إلى عصا بيدها، والسيدة إقبال فايز لبيب الأم المثالية على مستوى الجمهورية، من محافظة قنا، والسيدة بثينة محمد عبدالسميع رمضان، الأم المثالية من ذوات الهمم على مستوى الجمهورية، من محافظة الشرقية.