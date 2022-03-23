تطوير مستشفى الفيوم الجامعي وإنشاء مركز لعلاج الأورام بـ200 مليون جنيه

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم، وأوكا هيروشي سفير اليابان بمصر، اليوم الأربعاء، أعمال تطوير وتوسعة عدد من الوحدات والأقسام في المستشفى الجامعي، بتكلفة بلغت 40 مليون جنيه، كمنحة مقدمة من هيئة التعاون الدولي الياباني «جايكا»، إضافة إلى وضع حجر الأساس لمركز علاج الأورام الجامعي، بتكلفة تقديرية 160 مليون جنيه، ضمن احتفالات محافظة الفيوم بعيدها القومي.

بروتوكول تعاون بين الجامعة وجاياكا

جاء ذلك عقب توقيع برتوكول التعاون بين جامعة الفيوم وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا»، للارتقاء بالقطاع الصحي داخل مستشفيات الجامعة، بحضور السفير محمد خليل سفير مصر في اليابان، أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والسيد أنا يوشيفومي أمورا الممثل الرئيسي لمكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» بمصر، وكاتو ريوشي نائب رئيس الهيئة، ونواب رئيس الجامعة، وعميد كلية طب الفيوم، والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

تمثال لشهداء الجيش الأبيض

وبدأت الفعاليات، بإزاحة الستار عن تمثال شهداء أبطال مستشفيات الفيوم، خلال جائحة كورونا، أمام المستشفى الجامعي، ثم افتتاح أعمال تطوير وتوسعة عدد من الوحدات والأقسام بالمستشفى شملت، تطوير مستشفى الجراحات العامة والتخصصية، وافتتاح وحدة التعقيم المركزي، المطورة من خلال التعاون بين الجامعة وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا».

افتتاح استقبال الطوارئ الجديد

كما تم افتتاح أعمال تطوير استقبال الطوارئ الجديد بمستشفى الجراحة، وافتتاح وحدة الرعاية المركزة الجراحية، وأعمال توسعة جناح العمليات الكبرى بعدد 16 سريراً، كما جرى افتتاح أعمال توسعة وتطوير وحدة الرعاية المركزة الجراحية بعدد 40 سريراً، بجانب افتتاح وحدة الإشعة التداخلية والسينية، ومنظومة الإنذار وإطفاء الحريق، وغرفة التكييف المركزي.

وضع حجر الأساس لمركز الأورام

وعقب ذلك، قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر حتاتة رئيس الجامعة، بوضع حجر الأساس لمركز علاج الأورام الجامعي، بتكلفة تقديرية 160 مليون جنيه، الذي سيضم كافة الخدمات التشخيصية والعلاجية الخاصة بمرضى الأورام.

افتتاح معرض «إبداعات نوعية»

وعلى هامش الفعاليات، افتتح محافظ الفيوم ورئيس الجامعة، معرض اللوحات والأعمال الفنية تحت عنوان «إبداعات نوعية» الذي نظمته كلية التربية النوعية، بمبنى المدرجات المركزية، وعقب الافتتاح تفقد محافظ الفيوم، أقسام المعرض المختلفة التي ضمت لوحات فنية، ومشغولات يدوية، وأعمال خشبية، وعبرت الأعمال عن البعدين الحضاري والتاريخي للدولة المصرية بشكل عام، وعن طبيعة وتاريخ إقليم الفيوم على وجه الخصوص.