حملات مكثفة على مدن أسوان لرفع 1150 حالة إشغال ومواجهة جشع التجار

جهود مكثفة تبذلها الأجهزة المعنية بالمحافظة تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لمواجهة الإحتكار والسيطرة على الأسعار حيث قامت اللجان المشتركة المكونة من المحليات والإدارات التموينية ومباحث التموين وشرطة المرافق والبيئة والصحة والطب البيطرى بالعديد من الحملات على الأسواق المختلفة بمدن نصر النوبة والسباعية والرديسية وكلابشة لإحكام الرقابة التموينية على محلات السوبر ماركتت والخضروات والفاكهة والدواجن ، بالإضافة إلى الجزارين والمخابز البلدية والحرة ومستودعات البوتاجاز ، وفى هذا الإتجاه قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة نصر النوبة بالإشتراك مع اللجان المشتركة بالمرور على مستودعات البوتاجاز لمراقبة ومتابعة الأسعار ، وتم التنبيه على أصحاب المستودعات بعدم زيادة الأسعار والبيع من خلال العربات المخصصة لذلك للقضاء على السوق السوداء ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، فيما قامت الوحدة المحلية بمدينة السباعية بالتنسيق مع إدارة التموين والمرور على مستودع المدينة ومباشرة آلية التوزيع على الموزعين ، والتأكيد على الإلتزام بالسعر الذى أقرته الحكومة لأسطوانات البوتاجاز للإستخدام المنزلى ، وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية لمدينة الرديسية بمتابعة منظومة العمل بمستودع إسطوانات البوتاجاز والتأكد من توفيرها بأسعار السوق الحالية ، فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة كلابشة بالمرور على المحلات التجارية للتأكد من الإلتزام بمنظومة ضبط الأسعار وتوافر السلع الأساسية والغذائية والإستهلاكية ، ومدى صلاحيتها وجودتها للإستهلاك الآدمى ، وبالتوازى مع ذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنفيذ تعليمات المحافظ المتعلقة بتكثيف الحملات المكبرة على الأسواق أيضاً لإزالة الإشغالات المختلفة لتحقيق الإنسابية المطلوبة للمشاة وتسهيل حركة البيع والشراء ، مع متابعة الأسعار حيث نجحت جهود الحملة في رفع 1150 حالة إشغال شملت مضبوطات متنوعة ، بجانب إعدام 11 حالة لمجمدات مجهولة المصدر ، مع تحرير 12 محضر لعدم وجود شهادة صحية ، و 2 محضر للنظافة العامة بالسوق السياحى ، و 11 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، فضلاً عن ضبط 8 حالات لمخالفات المخابز ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها .