«مياه أسيوط» تبدأ فعاليات حملة «كل نقطة بتفرق»

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عددًا من الفعاليات التوعوية الهادفة إلى الارتقاء بالفكر المائي نحو الترشيد ورفع الوعي المائي، بمختلف الأنشطة التوعوية التثقيفية التي توجهها الشركة لمختلف الفئات العمرية، امتثالًا لدورها المجتمعي للمشاركة في فعاليات احتفالية «كل نقطة بتفرق» ضمن الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه.

اليوم العالمى للمياه تحت شعار كل نقطة بتفرق

يأتي ذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للمياه الذي يوافق 22 مارس من كل عام تحت شعار «كل نقطة بتفرق»، بالتعاون مع وزارات الأوقاف والثقافة والأزهر الشريف والكنيسة، وفي إطار توجيهات الفكر السياسي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأهداف الشركة القابضة بأهمية رفع الوعي المائي والدعوة إلى الإدارة المستدامة لموارد المياه.

فتح قنوات مع مختلف الجهات المعنية

وأشار اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة إلى أنه من خلال التعاون مع مختلف الجهات المعنية بالمجتمع المدني من الوسائل الإعلامية، ومناطق الوعظ والإرشاد، الكنائس، مديرية التربية والتعليم، مختلف المصالح الحكومية، نسعى إلى نشر الطرق المستحدثة لترشيد استهلاك المياه بين كل فئات المجتمع والاستفادة من جميع المناسبات القومية لعرض مفهوم ترشيد المياه والطرق المناسبة للمحافظة عليها.

ندوات وورش للتوعية بأهمية المياه

وأوضح «درة» أن الفريق التوعوي قدم عددًا من الندوات والورش التثقيفية بمراكز الشباب، ونفذ حملة طرق الأبواب للتواصل مع ربات البيوت، وتوعيتهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه كما نفذ بعض الورش الترفيهية للأطفال، وعدد من الألعاب الهادفة إلى الحفاظ على المياه، وتجنب استخدامها بصورة خاطئة، وتقديم مسرحية ترفيهية من خلف مسرح العرائس كما وزع بعض النشرات والملصقات التوعوية التي تتضمن مفاهيم أهمية المياه وتغيير ثقافة الاستهلاك لدى المواطنين .

توعية للمصلين في المساجد وخطبة الجمعة

وأضاف أنه جرى تخصيص جزء من خطبة الجمعة لتوعية المصليين بالمساجد بالتعامل الصحيح مع المياه، كما تشارك الكنائس في تخصيص جزء عقب انتهاء العظات لنشر ثقافة الوعي المائي، كما تشارك مدرية التربية والتعليم في فعاليات اليوم العالمي للمياه بتخصيص جزء من الإذاعة المدرسية بطابور الصباح ليتناول كيفية ترشيد استهلاك المياه.