الأمن يكشف لغز اختفاء سائق بالطالبية: «صاحبه ووالده قتلوه»

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء سليم مساعد الوزير للأمن العام، غموض اختفاء سائق بالطالبية، حيث تبين أن زميله استدرجه لاعتقاده أنه وراء سرقة سيارته، واعتدى عليه بمشاركة والده حتى فارق الحياة، ثم تخلص من جثته وسيارته بمدينة السلام، وتم ضبط المتهم وجار البحث عن والده.

وقررت النيابة، حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

بلاغ باختفاء السائق

وتلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا باختفاء سائق سيارة سوزوكي ڨان بسيارته.

وبإجراء التحريات تبين للمقدم محمد نجيب رئيس مباحث الطالبية، أن السائق يعمل بموقف عشوائي في المريوطية، ووراء غيابه شبهة جنائية.

استدراج المجني عليه لشقة المتهم

وكشفت تحريات العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث غرب الجيزة، أنه كان صحبة سائق آخر قبل اختفائه، وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف أمام اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، أن سيارته تم سرقتها والمتغيب عرض عليه الوساطة لإعادتها فظن أنه وراء سرقتها فاستدرجه بمنزله واشترك ووالده في التعدي عليه بالضرب حتى فارق الحياة واصطحباه بسيارته وتخليا عنه بمنطقة مساكن العبد في السلام.

وبإرشاده عثر على السيارة وبداخلها الجثة خلف أحد المساكن، وجار ضبط والد المتهم.