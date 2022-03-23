تجميل ورسم لوحات فنية لمعالم مصرية على كوبري الملك خالد والإباجية

أجرت هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، بعض التعديلات لرفع كفاءة كوبري الملك خالد والأباحية بطريق الأتوستراد، وتجميل ورسم لوحات فنية لمعالم مصرية على جدران الكوبري، بواسطة مهندسين وفنيين وعمال الورش الإنتاجية بالهيئة، وذلك لاستعادة الوجه الحضاري والجمالي لشوارع وميادين العاصمة.

تطوير فرع النظافة بروض الفرج

كما تفقد اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، أعمال تطوير ورفع كفاءة المباني الإدارية، وتحسين المظهر العام لفرع الهيئة بحي روض الفرج، كما كلف الشرشابي الإدارة العامة للورش الإنتاجية والمهندس أسعد محمد مدير عام الورش، وجميع أقسام الإنشاءات، والنقاشة، والنجارة واللحام، والتصميمات والحدادة، والكهرباء، والسباكة برفع كفاءة الفرع في غضون أسبوع فقط على أن يتم الانتهاء والافتتاح السبت المقبل.

رفع كفاءة سور كوبري الملك خالد

وأشار رئيس هيئة النظافة، إلى أنه كلف المهندس أسعد محمد برفع كفاءه السور الحديدي بكوبري الملك خالد والإباجية، وقامت فرق الحدادة واللحام برفع كفاءة الأسوار مع استمرار العمل حتي يتم الانتهاء من تلك الأعمال.

وأشار إلى أن فرق العمل بالمنطقة الجنوبية بالتعاون مع الإنقاذ المركزي بمعدات وسيارات الهيئة شاركت في رفع تراكمات، وتجريد الأتربة لجميع محاور كوبري الاباجية تحت إشراف مهندس ممدوح اليماني، مستشار رئيس الهيئة للنظافة، ومدير فرع الخليفة مع استمرار العمل والمتابعة المستمرة لرفع مستوى النظافة والتجميل بالمنطقة

وشدد على رفع كفاءة النظافة والإنارة بكامل تجهيزاتها بطول الكوبري مع رفع كفاءة الأسوار الحديدية في تحدي جديد لتحسين المظهر العام بكوبري الملك خالد والإباحية، بمشاركة المهندس مصطفى إمام رئيس المركزية للإنارة والمهندس أسعد محمد مدير عام الورش الإنتاجية.

وأشار إلى أنه تحت شعار «هيئة النظافة في كل مكان»، قامت الورش الإنتاجية بتجميل كوبري الملك خالد والإباجية بطريق الأوتوستراد بطلاء الأسوار بطول الطريق مع إصلاح ولحام الأسوار المكسورة منها، ووضع أشكال كريتال زهرة اللوتس على جميع أسوار الكوبري، بالإضافة إلى إضفاء لمسات جمالية برسم جدران الكوبري على يد أبناء الهيئة من فنيين، ومهندسين، كما تم رفع كفاءة جميع أعمدة الإنارة بطول محور كباري الملك خالد والإباجية بطريق الأوتوستراد.

من ناحية أخرى، أشاد رئيس هيئة النظافة بدور عمال النظافة، وتقديم كل الدعم لهم، حيث يتم تأمينهم من أى مخاطر، وتم إتاحة الفرصة لكل العمال للدخول في وثيقة التأمين على الحياة ضد الحوادث أثناء العمل، ففي حالة الوفاة أو الإصابة نتيجة حوادث تبلغ قيمة وثيقة التأمين التي يصرفها عامل النظافة المشترك في التأمين 100 ألف جنيه يصرفها في تلك الحالات.