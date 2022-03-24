تحرير 36 محضرا متنوعا في حملة تموينية مكبرة بدمياط

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، حملات واسعة على المخابز المدعمة والسياحية، للتأكد من التزامها بالأوزان والأسعار، ,متابعة الأسواق والمحلات العامة والمنشآت التموينية بنطاق المحافظة، تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بالاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتكثيف الحملات المشتركة، بالتعاون مع مديريتي الطب البيطري والصحة والجهات المختصة، للتأكد من جودة السلع المعروضة بالأسواق.

تحرير 36 محضرا متنوعا

وتمكن رجال الرقابة التموينية بدمياط من تحرير 36 محضرا متنوعا، حيث جرى تحرير 3 محاضر ضد مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 3 محاضر لبيع السلع الغذائية الدقيق والأرز والسكر بأزيد من السعر، وتحرير 3 محاضر عدم إعلان عن مخزن، و16 محضرا لعدم الإعلان عن أسعار، و10 محاضر عدم حمل شهادة صحية، ومحضر عرض لحوم مكشوفة.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أكدت إحكام الرقابة على أماكن بيع اللحوم، حفاظا على صحة المواطنين، والتصدي لمحاولات تهريب السلع الأساسية خارج المحافظة.

متابعة منظومة العمل بالمخابز

كما وجّهت محافظ دمياط، بمتابعة منظومة العمل بالمخابز، والتأكد من الالتزام بالمعايير والموازين المقررة، وتعديل مواعيد العمل بـ المخابز، سواء بالفترات الصباحية أو الفترات الأخرى، موجّهة بالعمل على زيادة الحصة من غاز البوتاجاز خلال الفترة المقبلة بمحطتي تعبئة شطا ودمياط الجديدة، وتعزيز أرصدة المواد البترولية، وكذلك الرقابة على المستودعات، للتأكد من الالتزام بالمواصفات الخاصة بأسطوانات الغاز، والتصدي لمحاولات التلاعب، مع المرور المستمر على البدالين التموينيين، للتأكد من استلام المواطنين للحصص الخاصة بهم وفقا للأسعار المقررة.