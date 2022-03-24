«شوقي»: نسعى لعقد امتحانات أولى وثانية ثانوي في المدارس الخاصة إلكترونياً

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الوزارة تعمل على تيسير أداء الامتحانات في المدارس الخاصة بنفس مستويات المدارس الحكومية المجهزة، رغم الاعتماد على الشبكات وذلك في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي وليس امتحانات الثانوية العامة، مؤكداً إعلان التفاصيل النهائية الخاصة بآلية عقد امتحانات الثانوية العامة قريبًا عقب الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بها.

وأضاف «شوقي»، في تصريحات على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الوزارة تعمل على عقد امتحانات إلكترونية بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب والتخلص من التظلمات، موضحاً أن الامتحانات الإلكترونية تتم دون تدخل أي عنصر بشري.

«علام»: نسبة حضور طلاب المدارس الخاصة للامتحانات بلغت 100%

من جانبه، قال المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، إن امتحانات الصف الأول الثانوي الإلكترونية التجريبية عُقدت في المدارس وسط تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم اللجان وتوزيع الطلاب بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي.

وأضاف «علام»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نسبة حضور طلاب المدارس الخاصة للامتحانات بلغت 100%، مؤكداً أنه لم يتم رصد أي شكوى من قبل الطلاب حول طبيعة عمل المنصة المحملة على أجهزة التابلت، موضحاً أن الطلاب أشادوا بنوعية الأسئلة وأدوا الامتحانات دون أي معوقات.

عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا في المدارس

وأكد المستشار بدوي علام، أنه من المحتمل حتى الآن عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا في المدارس المجهزة من الناحية التكنولوجية، موضحاً أنه سيتم توفير فرق تطوير تكنولوجي في كل مدرسة لتجهيز البنية التحتية ومساعدة الطلاب في الدخول على منصة الامتحانات، مشدداً على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم.