«التعليم» تعلن توفير ملفات إرشادية عن الامتحانات الإلكترونية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم توفير ملفات إرشادية لمسؤولي التطوير بالمدارس الحكومية وإرسالها على التابلت الخاص بهم وتم توفير جميع التعليمات الإرشادية من خلال تطبيق المدرسة المتاح لمسؤولي المعلومات بالمدارس الثانوية الحكومية والخاصة، موضحة أن هذه الملفات تأتي في إطار الاستعداد للامتحانات الإلكترونية التي تعقد غداً الأحد الموافق 20 مارس الجاري لطلاب الصف الأول الثانوي.

وأضافت الوزارة في خطاب موجه للمديريات والإدارات التعليمية، أنه تم التنبيه على جميع المديريات والإدارات التعليمية بضرورة اتخاذ اللازم نحو إنهاء كل الإجراءات والنواحي الفنية وإصدار التعليمات التي تمكن جميع الطلاب بالمدارس الثانوي العام الحكومي والخاص سواء المجهزة بشبكة داخلية أو غير مجهزة من أداء التدريب على الامتحانات الإلكترونية بكفاءة مع تذليل كل العقبات إن وجدت.

تحديث أجهزة التابلت

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يجب على جميع الطلاب تحديث أجهزة التابلت وتوفير القلم مع التابلت للإجابة على الأسئلة المقالية، مؤكدة أنه تم إرسال التطبيق الخاص بالامتحان على أجهزة التابلت لجميع طلاب الصف الأول الثانوي العام.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة للمدارس الخاصة والحكومية غير المتصلة بالإنترنت يتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المسلمة للطلاب ويراعي تجديد الباقة عن طريق شحن الرصيد.