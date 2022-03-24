مصرع 3 شباب وإصابة الرابع في حادث مروري بالدقهلية

لقى 3 شباب مصرعهم وأصيب آخر في حادث بمحافظة الدقهلية على طريق «البصراط - الجمالية البر الثاني»، في أثناء استقلالهم دراجتين ناريتين، إذ صدمتهم سيارة نصف نقل «جامبو» محملة بالأخشاب، وبعض الألواح المعدنية،‏ فارتطمت برؤوسهم في أثناء سيرهم بجوارها، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى المنزلة المركزي، 3 منهم جثث هامدة، وجرى تحويل الرابع إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بوقوع الحادث لمركز شرطة المنزلة

وورد إخطار لمأمور مركز شرطة المنزلة، بورود بلاغ من مستشفى المنزلة المركزي بوصول جثث لـ3 شباب وإصابة بإصابات خطيرة نتيجة حادث سير.

نقل 3 جثامين إلى مستشفى المنزلة المركزي

وانتقل ضباط وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبيّن وفاة كل من: «محمود م. ع.» 15 عامًا، و«محمد م. ا»، 16عامًا، و «‏أيمن م. ع»، 14عامًا وجميعهم جثث هامدة، ‏وجرى نقل المصاب إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة ‏في حالة حرجة.

تفاصيل حادث طريق المنزلة

وبالفحص والتحري تبيّن أن الحادث كان ‏على طريق المنزلة البصراط ‏البر الثاني، وذلك أثناء سير سيارة نصف نقل «جامبو» نقل ‏محملة بالأخشاب وبعض الألواح المعدنية «الألمومتال» التي تستخدم في خيام الأفراح، و حال سيرها على الطريق تصادف عودة الشباب من عملهم بأحد الورش الميكانيكية مستقلين دراجتين ناريتين، فاصطدمت البروز الموجودة من السيارة برؤوسهم ما أدى إلى وفاتهم في الحال، عدا أحدهم جرى نقله إلى مستشفى الطواري بالمنصورة في حالة حرجة.

وتبين أن جميعهم مقيمون بقرية البصراط التابعة لمركز المنزلة، وفي مراحل التعليم الإعدادية، وجرى التحفظ على الجثث داخل مشرحة مستشفى المنزلة المركزي لحين انتهاء الاجراءات القانونية، بينما فرت السيارة هاربة ولم يجري ضبطه، وانتقل قيادات مركز شرطة المنزلة إلى المستشفى العام بعد تجمع الأهالي بالمستشفى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.