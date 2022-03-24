ضبط سيدة بالبحيرة مطلوبة لتنفيذ 76 حكما قضائيا بإجمالي 38 سنة حبس

فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة، مطلوب التنفيذ عليها فى عدد (76) حكما قضائيا بإجمالي مدد حبس بلغت (38) عامًا وكفالات (68) ألف جنيه بترك محل إقامتها والإقامة بشقة كائنة بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة خشية ضبطها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها ، وبمواجهتها أقرت بصحة الأحكام الصادرة ضدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة محكوم عليه بالسجن المؤبد

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرور بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة إدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وبالكشف الفني عليه تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فى قضية قتل عمد، ومحكوم فيها بالسجن المؤبد، وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 7363 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية، عن ضبط 7363 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 7333 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 30 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 633 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 147 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 791 أرجيلة.