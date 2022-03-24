كشف ملابسات العثور على جئة سائق «توك توك» بها طعنات بالقاهرة.. وضبط المتهمين

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة قنا) بأنه حال سيره بدائرة القسم عُثر على جثة شخص بالطريق .

بالإنتقال والفحص تم العثور على جثة (سائق توك توك ، مقيم بدائرة القسم) وبها عدة طعنات بأماكــن متفرقة بالجســم وبحوزتــه (مبلغ مالى).. وأثناء الفحص حضر (3 من زملاء المتوفى بالسكن) وأقروا بنزول المجنى عليه من محل إقامتهم ، كما أضاف أحدهم بمشاهدته ليلاً حال سيره بمركبة "التوك توك" قيادته وبصحبته أحد الأشخــاص .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين ، مقيمان بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، حيث أقرا بإعتزامهما سرقه إحدى مركبات التوك توك كرهاً عن قائدها ، وفى سبيل ذلك قاما بشراء ( 2 قطعة سلاح أبيض "سكين") من أحد الباعة الجائلين ، وفور مشاهدتهما للمجنى عليه أثناء سيره بالمركبة قاما بإستيقافه وطلبا منه توصيلهما ، وفور وصولهما قاما بتهديده بإستخدام الأسلحة البيضاء فى محاولة منهما لسرقته كرهاً عنه ، إلا أنه قاومهما فتعديا عليه بالضرب محدثين إصاباته المنوه عنها والتى أودت بحياته ، وإستوليا منه على هاتفه المحمول والمركبة قيادته ولاذا بالفرار ، كما تم بإرشادهما ضبط (الهاتف المحمول المستولى عليه) بمسكن أحدهما ، وأقرا بتصرفهما فى المركبة المشار إليها بالبيع لعميليهما " سيئ النية" (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة) ، أمكن ضبطهم وبحوزة أحدهما (فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار) ، وبمواجهتهما أقرا بعلمهما بكون المركبة المستولى عليها من متحصلات واقعة سرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.