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كشف ملابسات العثور على جئة سائق «توك توك» بها طعنات بالقاهرة.. وضبط المتهمين

كتب:

محمد بركات
12:00 م | الخميس 24 مارس 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة قنا) بأنه حال سيره بدائرة القسم عُثر على جثة شخص بالطريق .

بالإنتقال والفحص تم العثور على جثة (سائق توك توك ، مقيم بدائرة القسم) وبها عدة طعنات بأماكــن متفرقة بالجســم وبحوزتــه (مبلغ مالى).. وأثناء الفحص حضر (3 من زملاء المتوفى بالسكن) وأقروا بنزول المجنى عليه من محل إقامتهم ، كما أضاف أحدهم بمشاهدته ليلاً حال سيره بمركبة "التوك توك" قيادته وبصحبته أحد الأشخــاص .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين ، مقيمان بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، حيث أقرا بإعتزامهما سرقه إحدى مركبات التوك توك كرهاً عن قائدها ، وفى سبيل ذلك قاما بشراء ( 2 قطعة سلاح أبيض "سكين") من أحد الباعة الجائلين ، وفور مشاهدتهما للمجنى عليه أثناء سيره بالمركبة قاما بإستيقافه وطلبا منه توصيلهما ، وفور وصولهما قاما بتهديده بإستخدام الأسلحة البيضاء فى محاولة منهما لسرقته كرهاً عنه ، إلا أنه قاومهما فتعديا عليه بالضرب محدثين إصاباته المنوه عنها والتى أودت بحياته ، وإستوليا منه على هاتفه المحمول والمركبة قيادته ولاذا بالفرار ، كما تم  بإرشادهما ضبط (الهاتف المحمول المستولى عليه) بمسكن أحدهما ، وأقرا بتصرفهما فى المركبة المشار إليها بالبيع لعميليهما " سيئ النية" (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة) ، أمكن ضبطهم وبحوزة أحدهما (فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار) ، وبمواجهتهما أقرا بعلمهما بكون المركبة المستولى عليها من متحصلات واقعة سرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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