صورة الحياة الباريسية في القرن الـ 19 على مسرح الأوبرا الكبير

تقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى، العرض الشهير «أوبرا لابوهيم»، للموسيقار الإيطالي العالمي «جاكومو بوتشيني»، بمصاحبة كورال أوبرا القاهرة وأوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو «إليو أورتشيللو»، وإخراج حازم طايل، على مدار أربعة ليالي متتالية تبدا الثامنة مساء الإثنين المقبل حتى الخميس 31 مارس على المسرح الكبير .

نجوم مصر وإسبانيا وإيطاليا

تضم أوبرا لابوهيم أربعة فصول وتتناول صورة الحياة الباريسية خلال القرن التاسع عشر، وتدور أحداثها حول قصة الحب التي تجمع بين الشاعر «رودلفو وجارته ميمي» وسعادتهما التي لا تكتمل بسبب مرض الحبيبة القاتل وموتها في النهاية كما تصور أيضاً علاقتهما بأصدقائهما «مارشيللو، كوليني وموزيتا».

يؤدى الأدوار الرئيسية «منى رفلة بالتبادل مع داليا فاروق»، في دور ميمي، والإسبانية نوريا فيالا ميكايل بالتبادل مع الإيطالية ميشيلا فارفارو في دور موزيتا، والإسباني انريك فيرير بالتبادل مع الإيطالي ماركو ميلييتا في دور رودولفو، والإيطالي أندريا كارنيفال بالتبادل مع مصطفي محمد في دور مارشيللو، عماد عادل بالتبادل مع عزت غانم في دور شونار، رضا الوكيل بالتبادل مع أسامة جمال في دور كوليني، عبد الوهاب السيد بالتبادل مع برهان الدين فاروق في دور الشيندورو، رامز لباد بالتبادل مع أسامة علي في دور بنوا، تامر توفيق بالتبادل مع ابراهيم ناجي في دور بانرينول، أسامة جمال بالتبادل مع اسامة علي في دور الضابط.

الجدير بالذكر أن أعمال «بوتشيني»، تمثل الواقعية الإيطالية وترتكز مميزات موسيقاه على الفعالية الدرامية في أعماله فقد كان يميل إلى القصص والموضوعات التي تفسح له في المجال لإبراز المشاعر والتعابير الإنسانية ليضعها في موسیقى تعبر عن أحداث القصة وتعد أوبرا لابوهيم أحد أهم مؤلفات الدراما الموسيقية التي تمثل ظاهرة فريدة وعمل متكامل يجسد قدر كبير من حياة البؤساء والمساكين .