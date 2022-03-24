عاجل .. أول تصريح من والدة بسنت بعد حبس المتهم السادس: عقبال الباقيين

عبرت «هناء» والدة الطالبة بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني في الغربية، عن فرحتها وسعادتها بالحكم الصادر من محكمة الطفل بطنطا بـ حبس المتهم السادس في القضية 5 سنوات، ويدعى «محمود ع»، طالب بالصف الأول الثانوي، قائلة إن القرار أثلج صدرها بعض الشيء، وإنها في انتظار الحكم على المتهمين الـ 5 الآخرين، في شهر مايو المقبل، مضيفة: «الحمد لله، عقبال الباقيين، إن شاء الله نفرح أكتر».

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وأوضحت الأم، لـ «الوطن»، أنها كانت حريصة على حضور جلسة النطق بالحكم على المتهم السادس، اليوم الخميس، ولكنها علمت أن هيئة المحكمة ترفض الحضور، لافتة إلى أنها قررت زيارة قبر ابنتها، غدا الجمعة، من أجل تهنئتها بالحكم، وأن دمائها لم تضع هباءً.

حبس المتهم السادس

قررت محكمة الطفل بطنطا، الحكم على المتهم السادس في قضية بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية، ويدعى «محمود ع»، طالب بالصف الأول الثانوي، 16 عاما، بالسجن سنتين بتهمة هتك العرض، وبراءة من تهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة، وحبسه 3 سنوات، بتهم نشر صور بدون رضاء المجني عليها، واعتداء على المبادئ القيم الأسرية في المجتمع، ومضايقة المجني عليها باستخدام وسائل الاتصال.

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وتعود أحداث الواقعة، إلى شهر ديسمبر الماضي، عندما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يتضمن ورود بلاغ بتناول الطالبة بسنت خالد، 17 عاما، طالبة بالصف الثاني الثانوي الأزهري، مقيمة بقرية كفر يعقوب، دائرة المركز، حبة حفظ الغلال، ولفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها إلى مستشفى طنطا الجامعي، وحررت أسرة الطالبة محضرا تتهم فيه عددا من الأشخاص بالتسبب في وفاتها بعد تعرضها إلى الابتزاز الإلكتروني منهم ونشر صور لها على «فيسبوك وواتسآب».