تحديد حبس 5 متهمين بقتل وإصابة 4 أشخاص.. «افتكروها عربية شرطة»

أمرت جهات التحقيق بتجديد حبس 5 عناصر إجرامية على ذمة التحقيقات، لإطلاقهم أعيرة نارية على 4 أشخاص، ما تسبب في إصابة 3 ومصرع آخر، وضُبط بحوزتهم أسلحة نارية وخرطوش وكمية كبيرة من المواد المخدرة.

التحقيقات تكشف مفاجأة

وفجرت التحقيقات مفاجأة حول إطلاق العناصر الإجرامية لأعيرة نارية على الأشخاص الأربعة الذين كانوا يستقلون سيارة «7 راكب»، حيث اعترف المتهمون أنهم اعتقدوا أن السيارة بها قوات شرطة جاءت للقبض عليهم لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة والممنوعات.

ضبط أسلحة ومواد مخدرة

وضُبط بحوزة المتهمين بندقيتين آليتين، و4 خزائن، وبندقية خرطوش، وفرد خرطوش محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وكمية من مخدري الهيروين والحشيش، إضافة إلى مبلغ مالي و6 هواتف محمول، وميزان حساس يُستخدم في بيع المواد المخدرة، وسيارة ملاكي، ودراجة نارية.

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بمقتل شخص وإصابة 3 آخرين في إطلاق اعيرة نارية عليهم، وعلى الفور وجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي، ونجحت القوات في ضبط 5 من المتهمين وبحوزتهم أسلحة ومواد مخدرة، وتم إخطار جهات التحقيق لمباشرة تحقيقاتها في الواقعة.

وعلى صعيد آخر، لقي شخص مصرعه وأصيبت زوجته في حادث علي طريق مصر الإسكندرية الزراعي، وضُبط سائق السيارة التي صدمتهما، وحُرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.