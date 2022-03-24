توجيه هام من «التعليم» للمدارس بشأن المعدات والآلات الخاصة بالدبلومات

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا للمديريات التعليمية، رداً على الاستفسارات الواردة بشأن سبل التعامل مع المخازن الفرعية والعهد الشخصية لمعلمي المواد العملية، للحفاظ على الآلات والماكينات الموجودة بالأقسام العملية والمخازن الفرعية بالمدارس الثانوية الصناعية والفنية.

المدرس الأول المسئول عن صرف العهد الشخصية الخاصة بالآلات والأجهزة

ووجهت وزارة التربية والتعليم، تنبيه لمدير عام التعليم الفني للحفاظ علي الآلات والماكينات طبقاً للإجراءات الآتية :

- التنبيه بأن يكون صرف العهد الشخصية الخاصة بالآلات والعدد والأجهزة اللازمة للعملية التعليمية بكل تخصص، والمدرس الأول العملي المختص يقوم بالقيد بكشوف العهد الموجودة لدية طبقا للمادة (72) من لائحة المخازن على أن يقوم بتوزيع هذه العهد على المدرسين وفقاً لاحتياجات العملية التعليمية ومتابعتها أول بأول والتبليغ عن الفاقد منها لتحصيل القيمة من المتسبب بسعر السوق أيهما أكبر مضافا إليه 10٪ مصاريف إدارية .

يتحمل المدرس قيمة الأجهزة التالفة مضاف إليها 10% في هذه الحالة

- في حالة تلف بعض الأصناف لظروف خارجة عن إرادة المدرس المنفذ تخصم الأصناف التالفة على جانب الحكومة إذا ثبت أن التلف الذي نشأ خارج عن ارادته طبقا لما يسفر عنه التحقيق إما الأصناف التي تفقد أو تتلف بسبب سرقة أو حريق أو إي حادث آخر، فيُسأل عنها من كانت في كانت في عهدته تلك الأصناف حين حصول السرقة أو التلف.

- في حالة تلف بعض المعدات إثناء التشغيل بمعرفة أحد المدرسين بسبب الإهمال أو سوء الاستعمال يحصل ثمنها الأصلي أو سعرها بالسوق وقت تلفها أيهما أكبر مضافا إليه 10٪ مصاريف إدارية إما إذا أمكن إصلاح التلف فيكتفي بتحصيل تكاليف الإصلاح من المتسبب وذلك طبقا لنص المادة (342) من لائحة المخازن.