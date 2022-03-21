مخرج «يوتيرن»: نسارع الزمن للانتهاء منه.. وأداء توفيق عبدالحميد أذهلني

قال المخرج سامح عبدالعزيز إن مسلسل «يوتيرن» يعتبر أول تعاون مع الفنانة ريهام حجاج، وقصة العمل مشوقة جدا، لافتا أنه تعاون كثيرا مع الفنانة يسرا خلال السنوات الماضية، وأيضا مع غالبية الجيل الجديد.

شغالين بقوة عشان المسلسل يعجب المشاهدين

وأضاف «عبدالعزيز»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «ON»، أن قصة مسلسل «يوتيرن» اجتماعية مشوقة، وأن الفنان توفيق عبدالحميد لديه خبرة كبيرة في اللوكيشن، متابعا: «عامل رصانة وآراؤه مبدعة وهو قامة كبيرة.. عامل شغل مخلينا كلنا مذهولين أمام أداءه الجميل».

وحول ما تم إنجازه من العمل حتى الآن، قال: «شغالين بقوة لكن مش عارف قدامي قد إيه، ونبذل مجهودا كبيرا عشان مسلسل يوتيرن يعجب المشاهدين».

من جانبه قال الكاتب أيمن سلامة المؤلف والسيناريست لمسلسل «يوتيرن» إن دلالة اسمه أن الانسان لابد أن يحول طريقه إذا كان يسير بشكل خاطئ، «لازم ياخد يوتيرن».

مؤلف العمل: «يوتيرن» مسلسل اجتماعي بامتياز

وكشف «سلامة» في مداخلة هاتفية بنفس البرنامج، عن أن المسلسل «يوتيرن» اجتماعي بامتياز، ويعكس حياة الأسر المصرية، ويتناول قصة الثقة حيث لا يجب على الإنسان أن يمنح الثقة المطلقة لكل الناس.

وواصل: «بنتكلم على حاجات كتيرة منها الثقة لأن ممكن الطعنة بتيجي من أقرب صديق وأقرب ناس ليك في ظل السوشيال ميديا وعصر الأكاذيب بالإضافة لقضايا اجتماعية أخرى مثل الطلاق والزواج».