عاجل.. الفنانة رحاب حسين تتعرض لحادث سير: «العربية اتهشمت»

أعلن الفنان أحمد سعد، عبر حسابه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تعرض زوجته الفنانة رحاب حسين لحادث سير، إذ تهشمت سيارتها الخاصة بالكامل.

وشارك الفنان أحمد سعد جمهوره مجموعة من الصور الخاصة بسيارة زوجته الفنانة رحاب حسين، وهي متهمشة للغاية، وعلّق عليها قائلا: «الحمدلله.. قدر الله وما شاء فعل، رحاب زوجتي عملت حادثة كبيرة».

تعرض رحاب حسين لحادث سير

وطمأن سعد جمهوره على زوجته، وقال إنها بخير ولم تتعرض لأي سوء، وقال في منشوره الذي شاركه جمهوره: «الحمدلله هي بخير».