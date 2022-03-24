فرق طلابية من 25 جامعة تبدأ منافسات «هاكاثون» جامعة بنها

انطلقت اليوم الخميس فعاليات «هاكاثون المدن الذكية»، الذي تستضيف جامعة بنها، بمشاركة 40 فريقاً طلابياً، يمثلون 25 جامعة حكومية وخاصة وأهلية، يتنافسون فيما بينهم في العمل على تنفيذ الأفكار والحلول البرامجية المبتكرة، في مجالات ومسارات التنافس المحددة، وذلك ضمن فعاليات اليوم الأول من المسابقات الرسمية.

نماذج الحلول المبتكرة لـ10 مسارات

يقوم الطلاب بالعمل على تنفيذ نماذج أولية من حلولهم المبتكرة للمسارات العشرة المحددة ضمن فعاليات الهاكاثون، وهي المباني الذكية، والمرافق الذكية، والحدائق الذكية، والنقل والمرور الذكي، والمستشفيات الذكية، والتدوير الذكي، والمراقبة الذكية، والطاقة الذكية، والإدارة الذكية، والمدارس والجامعات الذكية.

«هاكاثون» المدن الذكية بجامعة بنها

وتُعد جامعة بنها أول جامعة مصرية تنظم «الهاكاثون» الأول، في موضوع المدن الذكية، والذي تقام فعالياته على مدار الفترة من 24 إلى 26 مارس الجاري، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة «أمازون ويب سيرفيسز».

وتحصل الفرق الفائزة في مسابقة «الهاكاثون» على جوائز مالية بإجمالي 100 ألف جنيه مصري، مقدمة من جامعة بنها؛ بالإضافة إلى جوائز قيمة مقدمة من شركة «أمازون ويب سيرفيسز»، كما سيحظى الفائزون بفرصة كبيرة لتسويق ابتكاراتهم للجامعات الأهلية المصرية الجديدة.

رئيس جامعة بنها يتابع فعاليات اليوم الأول

في سياق متصل، أجرى الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية في المكتبة المركزية بجامعة بنها، بغرض متابعة فعاليات اليوم الأول من مسابقات «هاكاثون» المدن الذكية، وذلك برفقة الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وحرص رئيس جامعة بنها على الاستماع إلى الطلاب وأفكارهم الإبداعية، والنقاش معهم حولها، موجهاً نصائحه للطلاب بأهمية العمل الجاد للانتهاء من وضع نماذج أولية لحلولهم الابتكارية الخاصة بالمسارات المحددة ضمن مسابقات «الهاكاثون»، وتعزيز التعاون داخل الفرق لبناء هذه النماذج، مشيراً إلى أن التنافس بين الفرق المختلفة بمثابة فرصة ليتعلم الطلاب القدرة على العمل تحت ضغط، معرباً عن سعادته بتطلعات الطلاب والطالبات، واستخدامهم للأدوات البرامجية المختلفة في حل المشكلات، ووضع حلول ابتكارية لها.