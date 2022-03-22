رئيس جامعة بنها: حريصون على دعم الأطقم الطبية تقديرا لرسالتهم

شهد الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها احتفالية يوم الطبيب والتمريض التي نظمتها كلية الطب بالتعاون مع المستشفيات الجامعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، والدكتور محمد شاكر مدير عام المستشفيات وشيرين شوقي أمين عام الجامعة.

دور سامي للاطباء

وأكد الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، أنّ الاحتفالية تأتي في إطار اهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تقديم كافة سبل الدعم للأطقم الطبية، والاحتفال بيوم الطبيب المصري تقديرا لرسالتهم السامية وما يقدمونه من تضحيات من أجل التخفيف عن المرضى والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

احتفالات يوم الطبيب

وأشار الى أن مصر اعتادت الاحتفال بيوم الطبيب المصري وذلك في ذكرى افتتاح أول مدرسة للطب في مصر والشرق الاوسط بأبي زعبل في 18 مارس 1827، مشيرا الى ان إدارة الجامعة كانت حريصة على تفعيل هذه المناسبة تقديرا لما تقدمه الكوادر الطبية سواء كانوا أطباء أو تمريض أو صيادلة أو فنيين من عمل إنساني جليل.

وقال رئيس الجامعة نيابة عن نفسي وعن زملائي ومنسوبي جامعة بنها أتقدم بعظيم الشكر والتقدير لكل أبطال الفرق الطبية الذين فارقوا حياتنا والذين ضحوا بأرواحهم لإنقاذ حياة المواطنين وتصدوا لجائحه فيروس كورونا بكل شجاعة وقوة ، وكذلك للذين أصيبوا وقدموا أداءا شهد له الجميع بالكفاءة والاحترافية ورسالة عملية ونموذج يحتذى به في نقل الخبرة من جيل الى جيل وتقديم الخدمة الطبية المتميزة وشهد لهم العالم بالخبرة وحسن الأداء والتفاني ، مؤكدا أنهم يمثلون طاقة أمل كلما اشتدت الأزمات واليوم نحتفل بهم عرفانا بالجميل مقدرين ما يقوموا به من واجب نحو الوطن والمهنة بجدارة رفيعة وأداء عالي.

من جانبه وجه الدكتور محمد الأشهب التحية والشكر والتقدير لكافة أطباء مصر لما يقدمونه من المُثل والقدوة والأداء المتميز والعمل بإخلاص في كل مكان وزمان لإنقاذ البشرية فمهنة الطب هي رسالة سامية تهدف الى تقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية للمواطنين.

واضاف الدكتور عمرو الدخاخنى اننا نهدف الي تطوير المنظومة الصحية داخل المستشفيات الجامعية موجها الشكر علي الدعم المستمر الذي تقدمه إدارة الجامعة للمستشفيات الجامعية مشيرا ان تكريم الأطباء اليوم يأتي تكليلاً لمجهوداتهم الكبيرة والخدمات المتميزة التي يقدمونها لصالح المرضي من محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

وفى نهاية الاحتفالية قام رئيس الجامعة ومرافقوه بتكريم عددا من الأطباء والتمريض والفنيين والعمال المتميزين داخل المستشفى الجامعي.