جامعة بنها تستقبل 40 فربقاً للمنافسة بأول «هاكاثون» عن المدن الذكية

استقبلت جامعة بنها، اليوم الأربعاء، 40 فريقاً من الطلاب والطالبات، يمثلون 25 جامعة مصرية حكومية وخاصة وأهلية، للمشاركة في أول «هاكاثون» مصري، حول المدن الذكية، وحرص الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، على استقبال الطلاب، والترحيب بالوفود الطلابية، والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لهم داخل المدن الجامعية، والتأكد من استعداد المكتبة المركزية لاستقبال الفرق الطلابية.

تجهيز المبنى الفندقي بجامعة بنها

وأوضح الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، أن الجامعة استقبلت الطلاب داخل المبنى الفندقي بالمدن الجامعية، مع توفير كافة سبل الراحة إليهم، من أجل مساعدتهم على تقديم أفضل ما لديهم، والتنافس الجاد في فعاليات الهاكاثون، وتنفيذ نماذج أولية من الحلول المبتكرة للمسارات الـ10 المحددة.

10 مسارات ضمن فعاليات هاكاثون جامعة بنها

تتضمن فعاليات الهاكاثون 10 مسارات، تتضمن المباني الذكية، والمرافق الذكية، والحدائق الذكية، والنقل/ المرور الذكي، والمستشفيات الذكية، والتدوير الذكي، والمراقبة الذكية، والطاقة الذكية، والإدارة الذكية، والمدارس/ الجامعات الذكية.

وأكد رئيس جامعة بنها حرصه المستمر على متابعة مستوى الخدمات المقدمة في المدن الجامعية، لضمان تقديم أفضل الخدمات للطلاب، معرباً عن ثقته في مستوى جودة الخدمات المقدمة للفرق الطلابية من الجامعات المختلفة، وشدد على أهمية الاستماع إلى مطالب واحتياجات الفرق الطلابية المختلفة، والعمل على تلبيتها.

جلسة تعارف بين طلاب الفرق الجامعية

وأضاف «سوسة» أن الجامعة حرصت على عقد جلسة تعارف للطلاب من مختلف الفرق الجامعية، من أجل إيجاد حالة من التناغم والألفة بينهم، وتبادل النقاشات حول أحدث التطورات في مجالات تخصصهم، بجانب اكتسابهم لعلاقات صداقة جديدة من الأوساط الأكاديمية المختلفة.

وتُقام فعاليات الهاكاثون خلال الفترة من 24 إلى 26 مارس الجاري، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وشركة «أمازون ويب سيرفيسز».