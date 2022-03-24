«التعليم» تحدد مهام رئيس وحدة ضمان وتحسين الجودة: تنسيق ومتابعة مستمرة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مسؤوليات ومهام وظيفة رئيس وحدة تحسين وضمان جودة التعليم الفني، موضحة أنه يشرف على التنسيق مع جهة الاعتماد المعنية لتطبيق منهجية ونموذج ومواصفات جودة التعليم الفني، ويراجع أنشطة تصميم أدوات ونماذج التقييم الذاتي والداخلي وخطط التأهيل وتقارير المتابعة وقياس الأثر ووضع معايير تشكيل فرق التقييم الداخلي ومعايير أولويات اختيار مخططات التحسين وفقاً لمتطلبات جهة الاعتماد.

مهام وظيفة رئيس وحدة تحسين وضمان جودة التعليم الفني

وأضافت الوزارة في خطاب للمديريات والإدارات التعليمية، أن رئيس وحدة تحسين وضمان جودة التعليم الفني، يتابع تنفيذ ونشر نظم معلومات وقاعدة بيانات متكاملة لميكنة عمليات الجودة وتوثيق وأرشفة ملفات المدارس ومخططات التحسين وحالة الاعتماد ويراجع تحليل الوضع الراهن في ضوء تقارير تقييم الجودة المجمعة على مستوى المديريات ونتائج المسح البيئي للاقتصاد الكلي وسوق العمل والاتجاهات الديموجرافية والتكنولوجية الذي تقوم به الجهات المعنية بالوزارة واستراتيجيات وخطط التعليم الفني بالوزارة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يشرف على وضع الخطط طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى لتأهيل واعتماد مدارس التعليم الفني على مستوى الجمهورية في ضوء الخطط التي ترفعها وحدات الجودة بالمديريات التعليمية ويشرف على وضع سياسيات جودة التعليم الفني في ضوء معايير الاعتماد وأنموذج الجودة وتحليل الوضع الراهن والخطط الموضوعة ويرفع التوصيات بأية تعديلات ضرورة لهذه السياسات.

تحديد المشكلات ومخاطر تنفيذ الخطط السنوية للجودة

وأكدت الوزارة أنه يوجه بالتنسيق المستمر بين الوحدة المركزية لتحسين وضمان الجودة ووحدات جودة التعليم الفني بالمديريات والإدارات التعليمية والأطراف المعنية للتعرف على حل وتحديد المشكلات ومخاطر تنفيذ الخطط السنوية للجودة ويوجه أيضاً بالتنسيق المستمر بين الوحدة المركزية لتحسين وضمان الجودة والمكتب الفني لنائب الوزير للتعليم الفني ويمثل الوحدة بامتحانات لجنة تيسير جودة التعليم الفني بالوزارة ويستعرض الأداء الفعلي لخطط الجودة إزاء المستهدفات ويناقش معوقات التنفيذ والدعم المطلوب.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن وظيفة رئيس وحدة تحسين وضمان جودة التعليم الفني عن طريق النقل، أو انتداب من بين العاملين بديوان عام الوزارة.