موعد ومكان جنازة شقيقة الفنان محمد يونس

كشف الفنان محمد يونس، عن موعد ومكان جنازة شقيقته التي رحلت عن عالمنا، مساء أمس، وذلك عبر صفحته الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ تقام صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسن.

موعد جنازة وعزاء شقيقة محمد يونس

وكتب محمد يونس عبر «فيسبوك»: «صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة إن شاء الله بمسجد الإمام الحسن بجوار مستشفى القاهرة التخصصي أمام الميريلاند مصر الجديدة، والدفنة بمقابر العائلة بشبين الكوم وشكر الله سعيكم جميعًا».

وكان «يونس» أعلن مساء أمس وفاة شقيقته، إذ كتب عبر «فيسبوك»: «أختي الكبيرة في ذمة الله برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة».

آخر أعمال محمد يونس

يذكر أن آخر أعمال محمد يونس مشاركته في مسلسل «سوشيال» الذي عرض مؤخرًا على شاشة قناة «الحياة»، وشارك في بطولته أحمد زاهر، ميرنا نور الدين، فرح الزاهد، جيهان خليل، تامر فرج، عابد عناني، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد جلال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

أحداث مسلسل «سوشيال»

تدور أحداث مسلسل «سوشيال» في إطار اجتماعي حول المخاطر الكبيرة التي يتسبب فيها السوشيال ميديا، والأزمات التي يتعرض لها الناس بسبب ما تروج له مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل «حي السيدة زينب»

كما شارك مؤخرًَا في مسلسل «حي السيدة زينب» الذي عرض الفترة الماضية وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، وهم: محمود عبدالمغني، دينا، سوسن بدر، لبنى ونس، فراس سعيد، ريهام سعيد، ليلى عدنان، ليلى عز العرب، هايدي رفعت، أحمد وفيق، وغيرهم من الفنانين.